Vizinho invade casa com faca e ameaça casal de idosos no ES

Rua do bairro Maria Ortiz, em Vitória, onde homem ameaçou idosos com uma faca Crédito: Reprodução/Google Maps

Um cozinheiro de 31 anos manteve sob ameaça, com uma faca, um casal de idosos de 88 e 91 anos e o filho deles, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na noite deste sábado (31). O homem é inquilino do casal, e fez ameaças a eles, aos vizinhos e até mesmo aos policiais durante cerca de 5 horas, até ser rendido pela polícia. Transtornado, ele foi levado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC)  antigo Adauto Botelho , em uma ambulância do Samu.

A situação começou por volta das 17h30, quando o cozinheiro, que mora no imóvel alugado pelos idosos há um mês e meio, entrou na casa do casal sem autorização e em posse de uma faca, fazendo ameaças, segundo o boletim de ocorrência. O filho do idoso questionou ao homem o que ele estava fazendo lá com uma faca, mas ele, muito transtornado, não respondia. Em seguida, ameaçou matar todos no local.

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A polícia foi acionada, e ao chegar no local, os militares tentaram dialogar com o homem, que então saiu da casa dos idosos com duas facas nas mãos apontadas em direção aos militares, e se trancou dentro de casa. Os policiais então deram voz de parada, que foi desobedecida pelo cozinheiro.

Como ele estava visivelmente transtornado e sob efeito de entorpecentes, e para evitar que causasse risco à própria integridade física e a dos moradores, foi solicitado no local apoio de mais policiais e do Samu. Após outras tentativas de diálogo sem sucesso, foi solicitado o apoio da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) para a intervenção tática, já que o homem apresentava indícios de que poderia cometer suicídio.

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Quando a polícia entrou no imóvel, o homem, que estava com duas facas nas mãos, avançou contra os militares, e por isso foi necessário o uso de armas não letais. Após ser detido, o cozinheiro foi encaminhado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), na ambulância do Samu.

Na casa dele, foram encontrados dois cigarros de maconha e uma balança de precisão. Até a publicação desta reportagem, a autuação contra o homem não foi divulgada.