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Policial aponta arma para advogado durante confusão em condomínio

Tudo aconteceu no início da tarde deste sábado (31), na Serra, quando o advogado Luis Costa e a namorada foram buscar uma funcionária que morava no local

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 17:18
Policial e candidato a vereador pela Serra, José Dorio Machado Junior apontou uma arma para um advogado
Policial e candidato a vereador pela Serra, José Dorio Machado Junior apontou uma arma para um advogado Crédito: Reprodução
ATUALIZAÇÃO: O texto foi atualizado com a versão de José Dorio Machado Júnior, que se pronunciou por suas redes sociais após a publicação da matéria
No início da tarde deste sábado (31), por volta do meio-dia, um advogado e um policial se envolveram em uma confusão no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. Em um vídeo gravado pela namorada do advogado é possível ver a discussão e o policial (sem farda) retirando o advogado de dentro do veículo, a força, e apontando a arma para ele.
O fato aconteceu quando o advogado Luis Costa tentava entrar no Condomínio Residencial Colina A. Segundo Luis, no dia 19 de outubro ele alugou um apartamento no local pelo Airbnb (aplicativo de aluguel). Lá ficou hospedada uma funcionária.
Luis tinha a autorização da proprietária do imóvel para entrar com o seu veículo, que estava cadastrado na portaria para acesso ao condomínio. Já havia ido algumas vezes levar a funcionária ao local e nunca teve nenhum problema. Porém, neste sábado, ele e a namorada, que estava no banco do carona, foram abordados por um policial civil.

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O policial foi identificado pelos militares que atenderam a ocorrência, como José Dorio Machado Junior, também conhecido como Dorinho Machado. Segundo a Polícia Civil, em nota, o policial investigado está afastado de suas atividades na Corporação, por motivos pessoais. No Portal da Transparência do Governo do Estado é possível ver que a licença é por "atividade política". Atualmente, ele é candidato a vereador da Serra, conforme consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo "Dorinho Machado" o nome de campanha.
"Eu e minha namorada chegamos ao condomínio para almoçar com essa funcionária, que é uma amiga nossa. Ao posicionar o carro na entrada do local, o portão não foi aberto. Naquele momento, comecei a ligar para a funcionária, que infelizmente estava no banho e não conseguiu atender ao telefone para liberar o acesso ao condomínio", relata.
De acordo com o advogado, logo em seguida, a porteira do condomínio apareceu na janela e mandou que ele retirasse o carro, pois ela não o conhecia e disse que chamaria a polícia. "Naquele momento eu respondi: Ótimo, assim esclarecemos a situação", lembrou Luis.
Momentos depois, Luis viu um homem em um carro preto, modelo Tucson, parado atrás do veículo dele. O advogado lembra que a porteira falou que não precisava mais chamar a polícia, já havia um policial no local.
"Quando eu olhei para trás, o senhor José Dario Machado Junior já estava ao meu lado, do lado de fora do veículo. Ele me abordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei que estava ao telefone pedindo autorização para entrar no condomínio, quando ele se irritou e começou a gritar, mandando eu descer do carro e pedindo o meu documento"
Luis Costa - advogado

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Segundo Luis, o policial mostrou o distintivo, puxou a arma e disse que ele estava preso. Em seguida, colocou a mão dentro do carro e abriu a porta, o que causou vários arranhados na lataria, pois bateu a porta no interfone da portaria de veículos. 
O vídeo, com pouco mais de meio minuto, gravado pela namorada de Luis (assista o vídeo e leia o diálogo transcrito abaixo), mostra a sequência da confusão. O policial apontando a arma sacada da cintura, puxando o advogado para fora do veículo e dando voz de prisão.
"Minha namorada só começou a filmar quando viu que o policial ia me agredir. Ele estava muito nervoso e só interrompeu a agressão quando percebeu que minha namorada estava filmando", disse Luis.
  • Policial: Mé dá o documento do carro, jogador! Seus documentos e os documentos do carro.
  • Advogado: Que isso rapaz?(policial abre a porta do carro com força)
  • Policial: Seus documento e o documento do carro. Eu já não mandei? Eu mandei. (pega no braço da vítima e saca a arma apontado para ela)
  • Namorada do advogado, no bancos do carona: O que é é isso? O que é é isso?
  • Policial: Sai do carro! Moleque. Sai do carro! (puxa o cinto do motorista)
  • Namorada do advogado: Você tá louco?
  • Policial: Eu tô louco. Sai do carro!
  • Advogado: Peraí rapaz.
  • Policial: Sai do carro! 
  • Advogado: Peraí eu vou tirar o carro.
  • Policial: Eu já mandei. Jogador.
  • Advogado: Eu já vou tirar o carro.
  • Namorado do advogado: Que que é isso?
  • Policial: Não. Sai do carro. Sai do carro você tá preso.
  • Namorada do advogado: Amor. Sai. Não amor, sai.
  • Policial: Não (e fala mais algo que não dá para entender). Me dá (toma o celular da mão da vítima).
  • Namorada do advogado (gritando): Para com isso!
  • Advogado: (para a mulher) Para de gritar! Para de gritar!
  • Policial: Dessa p****. Eu já mandei sair.
  • Advogado: (para a mulher) Liga para a polícia!
  • Namorada do advogado: Já que você é da polícia vou ligar para a polícia também.
  • Policial: (pegando o motorista pelo braço) Cadê os documentos? Seus documentos?
Luis conta que a namorada estava apavorada com a situação e começou a ligar para a Polícia Militar, que foi até o local. "Conseguindo os dados do agressor e o das testemunhas. Quatro policiais militares atenderam a ocorrência e pediram que eu fizesse um boletim de ocorrência e informasse o corrido na Corregedoria da polícia", informou Luis.
O vídeo abaixo mostra quando a namorada de Luis estava falando com a polícia e relatando a situação.
De acordo com o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo (OAB-ES), Ben-Hur Farina, mesmo com voz de prisão dado pelo policial civil, o advogado Luis Costa não chegou a ser preso porque o policial recuou da ordem.
Ainda de acordo com o presidente, Luis já registrou o boletim de ocorrência e vai representar contra a ação do policial civil por abuso de autoridade.

A VERSÃO DADA PELO POLICIAL

Por volta das 23 horas deste sábado (31), após ver a matéria nas redes sociais, o policial civil licenciado José Dorio Machado Júnior, se manifestou em sua conta no Facebook. De acordo com a versão dele, Luis tentou entrar no condomínio sem a autorização da dona do apartamento.
"Por consequência, a portaria não autorizou a entrada do carro, interrompendo a entrada de carros no condomínio, e o mesmo não quis tirar o veiculo para passagem dos carros dos moradores", disse na postagem.
José Dorio ainda afirmou que, diante da situação, a porteira falou que ia chamar a polícia. "Então fui até o carro do cara e falei com ele para tirar o carro da frente do portão e se identificar com a colaboradora e resolver o problema. Ele não quis tirar o carro e falou que ia esperar a policia. Ai eu me identifiquei como policial e pedi os documentos dele e do carro e que ele saísse do carro como forma de segurança", escreveu.
"Como ele não obedeceu a ordem policial eu fiz que o mesmo obedecesse. Quando se age identificado como policial a arma tem que estar na mão, não apontei para o cara. Ele saiu do carro e se identificou como advogado e depois tirou o carro e estacionou do outro lado da via. A mulher que estava com ele ligou para Polícia Militar. E ficou tudo resolvido"
José Dorio Machado Júnior - policial civil licenciado

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o fato foi registrado por meio de Boletim Online. "A Corregedoria da Polícia Civil está ciente e apura os fatos. Para que esta apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada, no momento. A Polícia Civil esclarece que o policial ora investigado está afastado de suas atividades na Corporação, por motivos pessoais", disse.
O condomínio onde o fato ocorreu foi procurado, mas ninguém atendeu as ligações. Quando se manifestar, este conteúdo será atualizado. 

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