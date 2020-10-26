Governo do Estado reduz investimentos em Segurança Pública

O governo do Estado reduziu em 57,7% os gastos com policiamento no Espírito Santo
em 2019. Foram utilizados R$ 142 milhões em 2018 para essa finalidade e pouco mais de R$ 60 milhões em 2019.
Outro ponto de destaque encontrado pelo pesquisador é o aumento de 7% nas despesas com a Defesa Civil. Não houve, ainda segundo dados do Anuário, um real sequer investido em informação e inteligência nos dois últimos anos (2018-2019).
A despesa per capita com segurança pública no Espírito Santo em 2019 também foi menor que a média nacional. O gasto médio com segurança pública no Brasil naquele ano foi de R$ 452 por habitante enquanto no Estado gastou-se cerca de R$ 344. O valor foi menor até do que o de 2017, quando ocorreu a greve da Polícia Militar
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