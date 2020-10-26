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Leonel Ximenes

Governo do Estado reduz investimentos em Segurança Pública

Segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a queda foi de  57,7% nos gastos com policiamento no ano passado

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

PM anuncia reforço no policiamento durante combate ao novo coronavírus
PMs policiando a orla durante o início da pandemia de coronavírus Crédito: Divulgação/PMES
O governo do Estado reduziu em 57,7% os gastos com policiamento no Espírito Santo em 2019. Foram utilizados R$ 142 milhões em 2018 para essa finalidade e pouco mais de R$ 60 milhões em 2019.
Os dados foram publicados no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e chamaram atenção do pesquisador e coronel da reserva da PMES Gustavo Debortoli, que está apurando dados para um estudo comparativo.

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Outro ponto de destaque encontrado pelo pesquisador é o aumento de 7% nas despesas com a Defesa Civil. Não houve, ainda segundo dados do Anuário, um real sequer investido em informação e inteligência nos dois últimos anos (2018-2019).
A despesa per capita com segurança pública no Espírito Santo em 2019 também foi menor que a média nacional. O gasto médio com segurança pública no Brasil naquele ano foi de R$ 452 por habitante enquanto no Estado gastou-se cerca de R$ 344. O valor foi menor até do que o de 2017, quando ocorreu a greve da Polícia Militar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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