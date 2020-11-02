Incêndio atingiu quatro apartamentos de prédio em Jardim Camburi

Informações preliminares apontavam que pelos menos três apartamentos haviam sido atingidos pelo fogo. Após a publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros atualizou essa quantidade para quatro. O número de unidades incendiadas foi atualizado no título e no texto desta reportagem.

Durante a tarde desta segunda-feira (2), o Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo da área incendiada e fez o trabalho de perícia. No entanto, o laudo que vai apontar a causa do incêndio tem prazo mínimo de 30 dias para ser concluído. "Somente após finalizado, informações serão repassadas", informou a Corporação por nota.