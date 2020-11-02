Veja vídeos do incêndio em apartamento de Jardim Camburi, em Vitória

Moradores de Jardim Camburi enviaram vídeos do incêndio em um apartamento, que ocorreu após uma explosão em um condomínio do bairro, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 10h30. O prédio fica localizado na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, próximo ao Hospital e Maternidade Santa Paula.
CAUSA DESCONHECIDA, TRÊS PESSOAS SOCORRIDAS
Controlado por volta das 11h30, o incêndio atingiu quatro apartamentos. Imagens de A Gazeta mostram parte do prejuízo. Três moradores precisaram de atendimento médico no local, por causa da grande quantidade de fumaça inalada. Apesar de muito ferido, o proprietário da unidade incendiada teria recusado ajuda e saído do local dirigindo um carro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, "a suspeita é de que um homem tenha incendiado o local". No entanto, após o trabalho de perícia no prédio, a Corporação afirmou que somente com o laudo será possível apontar a causa do incêndio. O prazo mínimo para conclusão é de 30 dias.
DONO DO APARTAMENTO É ENCONTRADO MORTO
Durante a tarde desta segunda-feira (2), o proprietário e morador do apartamento onde se iniciou o fogo foi encontrado morto, em uma rua do bairro Mata da Praia, em Vitória. Identificado como Marcelo Agostinho Gonçalves, ele é o principal suspeito de ter causado o incêndio. O caso é tratado pelas polícias civil e militar como suicídio.