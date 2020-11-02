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Fogo e fumaça

Veja vídeos do incêndio em apartamento de Jardim Camburi, em Vitória

Vizinhos e moradores do bairro enviaram imagens da destruição causada pelo fogo e das movimentações no condomínio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 13:13

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 13:13

Incêndio em apartamento em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (2)
Incêndio em apartamento em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (2) Crédito: Foto do leitor
Moradores de Jardim Camburi enviaram vídeos do incêndio em um apartamento, que ocorreu após uma explosão em um condomínio do bairro, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 10h30. O prédio fica localizado na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, próximo ao Hospital e Maternidade Santa Paula. 

CAUSA DESCONHECIDA, TRÊS PESSOAS SOCORRIDAS

Controlado por volta das 11h30, o incêndio atingiu quatro apartamentos. Imagens de A Gazeta mostram parte do prejuízoTrês moradores precisaram de atendimento médico no local, por causa da grande quantidade de fumaça inalada. Apesar de muito ferido, o proprietário da unidade incendiada teria recusado ajuda e saído do local dirigindo um carro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, "a suspeita é de que um homem tenha incendiado o local". No entanto, após o trabalho de perícia no prédio, a Corporação afirmou que somente com o laudo será possível apontar a causa do incêndio. O prazo mínimo para conclusão é de 30 dias. 

DONO DO APARTAMENTO É ENCONTRADO MORTO

Durante a tarde desta segunda-feira (2), o proprietário e morador do apartamento onde se iniciou o fogo foi encontrado morto, em uma rua do bairro Mata da Praia, em Vitória. Identificado como Marcelo Agostinho Gonçalves, ele é o principal suspeito de ter causado o incêndio. O caso é tratado pelas polícias civil e militar como suicídio.

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