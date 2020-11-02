Depois que uma família perdeu sua casa e seus empreendimentos, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (31), amigos resolveram começar uma campanha Todos pelo Recanto Caseiro, para arrecadar dinheiro e ajudar na reconstrução do imóvel. O prédio foi destruído devidos as fortes chuvas que atingiram a região.
A coleta dos valores doados está sendo feito por meio de uma vaquinha online em um site específico, que já transfere o dinheiro para a uma conta bancária e vai atualizando a cada doação. O objetivo final é coletar R$ 800 mil, e até a tarde desta segunda-feira (02), R$ 2.185,00 já haviam sido arrecadados.
Amigos fazem vaquinha para ajudar família que perdeu casa e restaurante no Sul do ES
Quem quiser fazer a doação, pode acessar o site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pelo-recanto-caseiro.
O CASO
Um restaurante, uma casa e duas lojas, localizados na comunidade de Pedrinhos, no interior de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, desmoronaram. Devido à forte chuva, na madrugada deste sábado (31), o prédio foi completamente destruído. Quatro pessoas que estavam no local conseguiram se salvar.
De acordo com o agente da Defesa Civil do município, Marlon Santos Mairins, a chuva arrancou a base do edifício onde o Recanto Caseiro funcionava, que fica embaixo da pista. "Ocorreu uma grande infiltração na estrutura do prédio. A base não comportou a quantidade de chuva", explicou.