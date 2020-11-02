Feriado de Finados: chuva forte, friozinho e rajadas de ventos no ES

Na terça-feira (3), a instabilidade perde força no Espírito Santo, fazendo com que não chova, embora o céu ainda possa permanecer nublado. Já na quarta-feira (4), a combinação do calor e da alta umidade pode provocar pancadas de chuva a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Noroeste do Estado.

Representando a tristeza das pessoas que perderam entes queridos, a chuva no Dia de Finados também serviria para lavar toda a mágoa atrelada à data, dedicada àqueles que já faleceram. A partir dessas duas analogias é que teria surgido a lenda de que sempre chove neste feriado nacional. Mas será verdade?