Feriado de Finados: chuva forte, friozinho e rajadas de ventos no ES

Sabe aquela lenda que diz que no Dia de Finados sempre chove? Pois bem, neste ano, é realmente essa a previsão para o feriado desta segunda-feira, 2 de novembro. Há mais chuvas previstas para todo o Espírito Santo, concentradas principalmente no período da manhã. As temperaturas também devem continuar mais amenas.
Em vigor desde o início da tarde deste domingo (1), um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê precipitação intensa: de 50 a 100 mm por dia e ela não vem sozinha. Rajadas de ventos fortes, entre 60 e 100 km/h, também devem acontecer até as 10h desta segunda-feira (2).
Tarde de domingo nublada em Vitória
Com o afastamento da umidade, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) acredita que a partir do início da tarde só deve chover na Região Norte do Estado, tanto no interior, quanto no litoral. Ao longo do dia e em todo o Estado, o sol deve aparecer entre nuvens.
Consequentemente, os termômetros não devem subir tanto. Na Região Serrana, por exemplo, a mínima pode atingir os 16ºC nas áreas mais elevadas, onde a máxima não passa dos 24ºC. Na Grande Vitória, a previsão é que as temperaturas oscilem entre 21ºC e 29ºC.
- Grande Vitória: previsão de chuva até o final da manhã. Nos demais períodos, há variação de nuvens, mas sem expectativa de chuva. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.
- Região Sul: previsão de chuva até o final da manhã. Nos demais períodos, há variação de nuvens, mas sem expectativa de chuva. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.
- Região Serrana: previsão de chuva até o final da manhã. Nos demais períodos, há variação de nuvens, mas sem expectativa de chuva. Mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.
- Região Norte: variação de nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.
- Região Noroeste: variação de nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.
- Região Nordeste: variação de nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.
Na terça-feira (3), a instabilidade perde força no Espírito Santo, fazendo com que não chova, embora o céu ainda possa permanecer nublado. Já na quarta-feira (4), a combinação do calor e da alta umidade pode provocar pancadas de chuva a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Noroeste do Estado.
CHUVA JÁ CAUSOU ESTRAGOS E ALERTAS PERMANECEM
As chuvas intensas que caíram entre sexta-feira (30) e sábado (31) já deixaram um rastro de destruição, principalmente em cidades do Sul do Espírito Santo. Em Rio Novo do Sul, por exemplo, duas pontes foram destruídas no distrito de Princesa. Já em Itapemirim, um restaurante e uma casa desabaram, deixando quatro pessoas desalojadas.
Vídeos gravados em Vargem Alta também mostram a força da água após o temporal. Na cidade, um morador está desalojado, de acordo o último Boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo (1). Ainda há alertas de deslizamento de terra ou inundação para 15 municípios, incluindo Cachoeiro de Itapemirim e alguns da Região Noroeste.
SEMPRE CHOVE NO FERIADO DE FINADOS?
Representando a tristeza das pessoas que perderam entes queridos, a chuva no Dia de Finados também serviria para lavar toda a mágoa atrelada à data, dedicada àqueles que já faleceram. A partir dessas duas analogias é que teria surgido a lenda de que sempre chove neste feriado nacional. Mas será verdade?
Em 2018, o Incaper fez um levantamento da série histórica de precipitação em Vitória, considerando o dia 2 de novembro de cada ano. Por meio dele, os técnicos perceberam que em apenas 19 dos últimos 40 anos, de fato, choveu no Feriado de Finados, na Capital apesar de novembro ser o segundo mês mais chuvoso do Estado.