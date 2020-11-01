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BR 259

Chuva no ES: pedra rola de encosta e atinge rodovia em Colatina

A ocorrência foi registrada no quilômetro 47 da via, no trecho que liga Colatina ao município de Baixo Guandu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 17:56

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 17:56

Pedra rola de encosta e atinge rodovia em Colatina
Pedra rola de encosta e atinge rodovia em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina
chuva que atinge o Espírito Santo neste final de semana causa problemas também nas rodovias. Neste sábado (31), uma pedra rolou de uma encosta e foi parar no acostamento da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado.
A ocorrência foi registrada no quilômetro 47 da estrada, no trecho que liga Colatina ao município de Baixo Guandu.
De acordo com a Defesa Civil de Colatina, equipes do órgão e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e sinalizaram o trecho. O trânsito não foi interrompido na região e segue normalmente.
Pedra rola de encosta e atinge rodovia em Colatina
Pedra rola de encosta e atinge rodovia em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina
Ainda segundo a Defesa Civil, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai retirar a pedra do local.

CHUVA EM COLATINA

Colatina é uma das cidades do Estado com maior volume de chuva nas últimas horas. Segundo o boletim mais recente da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado às 11 horas, o município totalizou 48,1 mm de chuva em 24 horas.

LEIA MAIS SOBRE A CHUVA NO ESPÍRITO SANTO 

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