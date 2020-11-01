Chuva no ES: pedra rola de encosta e atinge rodovia em Colatina

Ainda segundo a Defesa Civil, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai retirar a pedra do local.

Colatina é uma das cidades do Estado com maior volume de chuva nas últimas horas. Segundo o boletim mais recente da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado às 11 horas, o município totalizou 48,1 mm de chuva em 24 horas.