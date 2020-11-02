Muito ferido, morador de apartamento onde fogo começou saiu dirigindo carro

Imagens mostram a destruição causada pela explosão e pelo incêndio nos apartamentos de um condomínio de Jardim Camburi Crédito: Mônica Moreira Negga

O prédio fica localizado na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, próximo ao Hospital e Maternidade Santa Paula. Por volta das 11h30, as chamas já haviam sido controladas. O tamanho do estrago nas quatro unidades e danos em outros imóveis próximos serão avaliados pela Defesa Civil. Imagens de A Gazeta mostram parte do prejuízo

Os estragos causados nos apartamentos devido a incêndio em Jardim Camburi

Ricardo Rafaski é vizinho de porta do proprietário do apartamento onde o fogo começou. Ele conta que estava sentado na sala trabalhando quando ouviu um estrondo. Logo em seguida, viu a porta do próprio apartamento e do incendiado voarem em direção ao sofá da sala.

"Eu vi uma labareda de fogo saindo de dentro do apartamento da frente. Quando fui à minha porta, ele [o dono do apartamento onde o fogo começou] veio correndo ao meu encontro. Estava todo pocado (machucado). [Alguma coisa] Explodiu com ele lá dentro. O apartamento dele estava com labaredas. Eu peguei o meu filho no quarto e descemos juntos", disse.

Ricardo ainda relata que quando saíram do prédio o vizinho queria procurar a chave do carro. "Eu estava querendo dar socorro para ele, vendo se queria alguma coisa, e ele saiu de carro", conta.

A moradora do primeiro andar do prédio Elisangela Pereira de Oliveira também conta que, quando o morador do apartamento onde o incêndio começou saiu do prédio, as roupas estavam todas em farrapos. "Tudo queimado. Ele tinha um cabelo grandinho e estava todo agarrado na cabeça. Não tinha parte do corpo que não tivesse queimada. Na parte de trás, a roupa ficou em pedaços. Ele passou por nós desorientado. Ele é uma pessoa bem tranquila", lembra.

FORTE INCÊNDIO: TRÊS PESSOAS SOCORRIDAS E CAUSA DESCONHECIDA

Durante a tarde desta segunda-feira (2), o Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de rescaldo e de perícia nos apartamentos. O prazo mínimo para que o laudo seja concluído é de 30 dias. Por meio de nota, a Corporação explicou que só depois dele ser finalizado é que informações serão divulgadas.

DONO DO APARTAMENTO É ENCONTRADO MORTO

SOBRE O INCÊNDIO

Em nota, o Corpo de Bombeiro informou que "as chamas atingiram quatro apartamentos, sendo que dois ficaram bem destruídos, inclusive a unidade que foi o foco do fogo, e dois pouco atingidos".

Segundo a mesma nota, "a suspeita é de que um homem tenha incendiado o local, mas ele não foi encontrado. Não há confirmação de vítimas no local até o momento. As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas".