Portas, janelas e ar-condicionado voaram com explosão em Jardim Camburi

Ar-condicionado do apartamento onde o fogo se originou foi arremessado para fora e caiu no pátio do condomínio de Jardim Camburi Crédito: Mônica Moreira Negga

Correção Um erro de edição no depoimento da engenheira agrônoma Eliana Pereira apontava que a porta do imóvel incendiado foi parar em seu apartamento , o que não aconteceu.

Portas e janelas voaram com a explosão ocorrida no apartamento em um condomínio residencial que pegou fogo por volta das 10h30, desta segunda-feira (02). A explosão, seguida do incêndio , ocorreu no Residencial Club Jardim Camburi, no bairro Jardim Camburi , em Vitória . Um vizinho e um funcionário do condomínio testemunharam a queda do aparelho de ar condicionado da unidade incendiada.

Os estragos causados nos apartamentos devido a incêndio em Jardim Camburi

IMPACTO NA VIZINHANÇA

Para se ter uma dimensão do tamanho do impacto da explosão, vidros da janela de um edifício vizinho estouraram. Segundo o relato de uma moradora do segundo andar do prédio à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a porta do apartamento foi arrombada pela força da explosão.

Destroços de portas e janelas no condomínio Crédito: José Augusto Salarini Carneiro/Leitor A Gazeta

"Estava tomando café quando ouvi a explosão. Tremeu tudo. Eu vi o vidro caindo, senti um cheiro forte de fumaça. Eu só consegui pegar os meus filhos e o cachorro e descer", relembrou Eliana Pereira, uma engenheira agrônoma que reside no segundo andar.

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