Após incêndio, 3º andar de prédio é interditado e 7 ficam  desalojados

Por volta das 11h30, o incêndio já havia sido controlado pelos bombeiros. Vídeos feitos por moradores mostram a forte coluna de fumaça preta saindo dos apartamentos. Com a força das chamas, janelas, portas e equipamentos de ar condicionado voaram e caíram no chão das áreas comuns do condomínio.

Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros esteve no Residencial Club Jardim Camburi para fazer o trabalho de rescaldo dos apartamentos e de perícia. O prazo mínimo para que o laudo seja concluído é de 30 dias. "Somente após finalizado, informações serão repassadas", informou a Corporação, por meio de nota.