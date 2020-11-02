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Confusão em Cariacica

Homem invade viatura da PM, capota veículo, ataca policial e acaba baleado

Um homem de 28 anos levou um tiro na coxa esquerda por volta de meio-dia deste domingo (1º) perto do viaduto de Flexal I, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 22:02

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 22:02

Homem capota viatura da PM e acaba preso em Cariacica
Homem capota viatura da PM e acaba preso em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 28 anos levou um tiro na coxa após invadir uma viatura da Polícia Militar, dirigir o veículo por alguns metros, capotar o carro e ainda tentar atacar um policial que estava com ele na hora do acidente. O caso aconteceu por volta de meio-dia deste domingo (1º) no bairro Flexal I, em Cariacica.
A PM informou que foi acionada para atender uma ocorrência que indicava que um homem em surto estava parando veículos nas ruas perto de um viaduto. Quando os policiais chegaram ao local, viram o jovem tentando entrar em um veículo que transitava na região.
Homem invade viatura da PM e capota veículo em Cariacica
Homem invade viatura da PM e capota veículo em Cariacica Crédito: Divulgação/Whatsapp
Os militares tentaram conter o homem de forte compleição física que se desvencilhou e adentrou a viatura, acelerando o veículo com um dos militares no seu interior. Em ato contínuo, a viatura capotou projetando ambos para o exterior, explica a nota enviada pela corporação.
Após o acidente, o homem teria avançado em direção aos policiais. Nesse momento, ele foi baleado por um militar com um tiro na coxa e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O policial que estava na viatura ficou ferido e foi encaminhado para um hospital particular do município.
Homem capota viatura da PM e acaba preso em Cariacica
Socorro do Samu chegou após o incidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com Polícia Militar, familiares relataram que o homem usa entorpecentes e faz tratamento psiquiátrico. Na noite deste domingo (1º), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não havia sido encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.

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