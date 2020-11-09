Princípio de incêndio assusta clientes de hipermercado em Vitória

Hipermercado fica dentro do Master Place, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um princípio de incêndio na tarde desta segunda-feira (9) assustou clientes de um hipermercado localizado na Reta da Penha, na altura do bairro Barro Vermelho, em Vitória . O fogo começou na padaria do estabelecimento, mas teria sido controlado com rapidez pelos brigadistas da loja. Ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, assessoria de imprensa do OK Hipermercado informou que uma fritadeira pegou fogo na cozinha e que os funcionários conseguiram apagar as chamas. "Não foram atingidos outros ambientes e não houve danos patrimoniais. A loja continua funcionando normalmente", esclareceu.

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Vídeos feitos por telespectadores da TV Gazeta mostram alguns clientes esperando, na porta do hipermercado, o controle da situação. É possível ver também o acúmulo de fumaça. O ator de um dos vídeos relatou que as saídas de emergência foram abertas.

O jardineiro Adeslon Rosa Schade sempre faz compras na unidade e tinha acabo de terminar mais uma, acompanhado da esposa, quando o incêndio começou. "Foi por volta das 12h50. O pessoal saiu correndo, muita gente. Achei até que era assalto, mas depois uma funcionária falou que estava pegando fogo na padaria. Saía muita fumaça", relatou.

Fumaça vinda da padaria do estabelecimento chamou atenção dos clientes e funcionários Crédito: Vitor Jubini