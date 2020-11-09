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Em Vila Velha

Tiros perto de boate assustam moradores na Praia da Costa; veja vídeo

Moradores relataram que ouviram vários disparos, além de pessoas correndo, e registraram vídeos mostrando a confusão. A Polícia Militar foi chamada e teve uma perseguição, que terminou no bairro Ilha dos Ayres, também em Vila Velha, com um detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:57

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:57

Os tiros foram ouvidos por moradores da Praia da Costa
Os tiros foram ouvidos por moradores da Praia da Costa Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um tiroteio no meio da rua assustou moradores da Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (9). Vídeos gravados por quem mora na região mostram barulhos de disparos de arma de fogo na rua José Pena Medina, próximo a uma boate.
Os moradores relataram que ouviram vários disparos e viram uma confusão, com pessoas correndo. A Polícia Militar foi acionada e iniciou uma perseguição a um suspeito de efetuar disparos, que terminou apenas no bairro Ilha dos Ayres, também em Vila Velha.
A PM conseguiu prender um homem que estava com uma quantidade de drogas e uma arma de fogo. O suspeito, inclusive, iniciou um confronto atirando contra os militares antes de parar no bairro, segundo a polícia.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e contou que foi expulso da boate pelos seguranças após uma confusão dentro do estabelecimento.

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Os moradores foram acordados com o barulho dos tiros e ficaram com muito medo. "Por volta de 1h da madrugada, escutamos muito barulho, gritaria e escutamos um tiro. Mais tarde, vários tiros minutos depois. Isso acontece todo fim de semana, de quinta a domingo. Nós moradores temos que fechar tudo para conseguir dormir. A gente tem muito medo", relatou uma moradora.
Um síndico contou que os condomínios da região já reclamaram com a Prefeitura de Vila Velha. "Desde que começou esse bar  que eles chamam de bar, mas é boate  em novembro protocolamos na prefeitura um ofício com três condomínios reclamando. Isso aqui à noite vira um cenário de guerra". A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela TV Gazeta para comentar o assunto, mas ainda não se pronunciou.
Com informações da Kaíque Dias, da TV Gazeta

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