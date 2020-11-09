Tiros perto de boate assustam moradores na Praia da Costa; veja vídeo

Os tiros foram ouvidos por moradores da Praia da Costa Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um tiroteio no meio da rua assustou moradores da Praia da Costa, em Vila Velha , na madrugada desta segunda-feira (9). Vídeos gravados por quem mora na região mostram barulhos de disparos de arma de fogo na rua José Pena Medina, próximo a uma boate.

Os moradores relataram que ouviram vários disparos e viram uma confusão, com pessoas correndo. A Polícia Militar foi acionada e iniciou uma perseguição a um suspeito de efetuar disparos, que terminou apenas no bairro Ilha dos Ayres, também em Vila Velha.

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A PM conseguiu prender um homem que estava com uma quantidade de drogas e uma arma de fogo. O suspeito, inclusive, iniciou um confronto atirando contra os militares antes de parar no bairro, segundo a polícia.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e contou que foi expulso da boate pelos seguranças após uma confusão dentro do estabelecimento.

Os moradores foram acordados com o barulho dos tiros e ficaram com muito medo. "Por volta de 1h da madrugada, escutamos muito barulho, gritaria e escutamos um tiro. Mais tarde, vários tiros minutos depois. Isso acontece todo fim de semana, de quinta a domingo. Nós moradores temos que fechar tudo para conseguir dormir. A gente tem muito medo", relatou uma moradora.

TV Gazeta para comentar o assunto, mas ainda não se pronunciou. Um síndico contou que os condomínios da região já reclamaram com a Prefeitura de Vila Velha . "Desde que começou esse bar  que eles chamam de bar, mas é boate  em novembro protocolamos na prefeitura um ofício com três condomínios reclamando. Isso aqui à noite vira um cenário de guerra". A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pelapara comentar o assunto, mas ainda não se pronunciou.