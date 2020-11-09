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Na madrugada desta 2ª feira

Grande Vitória tem duas tentativas de assassinato em menos de uma hora

Nas ocorrências, uma mulher foi ferida com uma facada na cabeça, na Vila Rubim, em Vitória. Já em Vila Velha, um homem de 21 anos foi baleado no abdômen dentro de um terreno em Coqueiral de Itaparica. A Polícia Civil investiga os dois casos

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 10:11
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os dois casos ocorridos na Grande Vitória nesta madrugada Crédito: Fernando Madeira
Duas tentativas de assassinato foram registradas em menos de uma hora na madrugada desta segunda-feira (9) na Grande Vitória. Por volta das 2h30, uma mulher levou uma facada na cabeça em Vitória e, por volta das 3h, um homem foi baleado em Vila Velha. As ocorrências foram registradas no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Em Vitória, uma jovem de 24 anos sofreu uma tentativa de homicídio ao ser atingida com uma facada na cabeça. Segundo a ocorrência registrada na DHPP, o crime ocorreu por volta das 2h30. 
Cerca de meia hora depois, em Vila Velha, um homem de 21 anos foi baleado com um tiro dentro de um terreno murado no bairro Coqueiral de Itaparica. O crime aconteceu por volta das 3 horas. Vizinhos próximos ao local ouviram os gritos de dor da vítima e acionaram a Polícia Militar.

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Ao chegaram ao terreno, policiais se depararam com o homem ferido por pelo menos um disparo na região do abdômen. Ele foi colocado na viatura e levado pelos próprios militares para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Polícia Civil investiga os dois casos, porém até o momento nenhum suspeito em ambos os registros foram identificados ou presos. Também não foram informados o estado de saúde e a identidade das pessoas feridas.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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