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Violência

Adolescente de 13 anos é morto a facadas em São Domingos do Norte

Militares realizaram as buscas e localizaram dois suspeitos do crime em um matagal. Um deles estava pro?ximo a uma faca ainda com sangue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 21:41

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 21:41

Faca utilizada no crime
Polícia apresentou faca utilizada no crime de jovem Crédito: Divulgação/ PMES
Um adolescente de 13 anos foi morto a facadas no sábado (7) em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na localidade de Co?rrego Sossego.
De acordo com a PM, quando os militares chegaram ao local foram informados pela equipe médica que o adolesce já estava morto. Os policiais receberam ainda a informação de que os suspeitos estavam em fuga em uma área de vegetac?a?o.

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Os militares realizaram as buscas e localizaram  dois homens em um matagal. Um deles estava pro?ximo a uma faca com sangue.
De acordo com a PM, os homens foram conduzidos para a Delegacia de Poli?cia Civil de Colatina. O nome da vítima e dos envolvidos não foi informado. A motivação do crime também não foi divulgada. 

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