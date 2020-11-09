Adolescente de 13 anos é morto a facadas em São Domingos do Norte

Polícia apresentou faca utilizada no crime de jovem Crédito: Divulgação/ PMES

De acordo com a PM, quando os militares chegaram ao local foram informados pela equipe médica que o adolesce já estava morto. Os policiais receberam ainda a informação de que os suspeitos estavam em fuga em uma área de vegetac?a?o.

Os militares realizaram as buscas e localizaram dois homens em um matagal. Um deles estava pro?ximo a uma faca com sangue.