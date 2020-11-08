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Mimoso do Sul

Motorista morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101

Vítima de 23 anos dirigia um  Volkswagem Gol, que bateu de frente com um caminhão carregado de laranjas na manhã deste domingo (08)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 17:24

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 17:24

Carro ficou destruído com o impacto
Carro de passeio ficou destruído com o impacto da batida Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem de 23 anos que dirigia um Volkswagem Gol morreu na manhã deste domingo (08) em um acidente envolvendo um caminhão na BR 101, em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. Mateus da Silva Souza morreu no local e o carona ficou ferido. Já o motorista do caminhão foi levado para um hospital da região. 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por voltadas 5h, no Km 438 da rodovia. De acordo com informações repassadas à equipe de reportagem da TV Gazeta Sul, por um funcionário da ECO 101 - concessionária responsável pela rodovia -  o carro de passeio trafegava sentido Mimoso do Sul quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com o caminhão que seguia no sentido oposto.
Motorista de caminhão ficou ferido e foi levado para hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais
O carro de passeio ficou destruído. Mateus da Silva Souza morreu no local. O carona teve poucos ferimentos. Com a força da batida, o caminhão, com placas de São Paulo, tombou no acostamento.
O caminhoneiro não teve ferimentos graves, mas foi encaminhado a um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado. Parte da carga do caminhão, que estava carregado de laranjas, foi saqueada.
Esse é o segundo acidente nesse trecho em menos de cinco dias. Na quinta-feira, um caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com outro caminhão. Para não bater, o motorista de um terceiro caminhão jogou o veículo pra fora da pista e foi parar numa ribanceira.

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