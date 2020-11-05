Trecho em obras registra dois acidentes no mesmo local na BR 101 Sul

Dois acidentes foram registrados no mesmo local da BR 101, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (5). Ambas ocorrências aconteceram no km 438: uma colisão entre uma carreta e um caminhão, e o outro acidente envolve uma carreta que transportava um ônibus e acabou saindo da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um acidente não tem relação com o outro. Na colisão traseira envolvendo uma carreta e um caminhão, ninguém ficou ferido. Já o motorista da carreta semi-reboque que perdeu o controle e saiu da pista teve ferimentos leves e foi socorrido para um hospital.
No local dos acidentes, o trânsito está fluindo em sistema de pare e siga devido a uma obra na pista. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 concessionária que administra a rodovia informou que a colisão aconteceu no sentido sul e a saída de pista, no sentido contrário.
O QUE DIZ A ECO
Por nota, a Eco101 ressaltou que o trecho em obras está devidamente sinalizado, com placas indicativas e cones de sinalização. No entanto, a concessionária reforça que os usuários, ao trafegarem pela rodovia cujo trecho se encontre em obras, devem redobrar os cuidados empregando uma condução defensiva, no intuito de prevenir ou minimizar as consequências de um possível acidente. Alguns cuidados citados pela Eco101 são reduzir a velocidade do veículo, sinalizar a realização de uma manobra e focar a atenção fluxo da pista.