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Em Mimoso do Sul

Trecho em obras registra dois acidentes no mesmo local na BR 101 Sul

No km 438 da rodovia  trecho que está em obras  foram registrados dois acidentes na manhã desta quinta-feira (5): uma colisão entre carreta e caminhão, e o outro acidente envolve uma carreta que transportava um ônibus e acabou saindo da pista.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:35

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:35

O trânsito no local está sendo operado no sistema pare e siga devido a uma obra na pista.
Dois acidentes acontecem no mesmo lugar na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Internauta
Dois acidentes foram registrados no mesmo local da BR 101, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (5). Ambas ocorrências aconteceram no km 438: uma colisão entre uma carreta e um caminhão, e o outro acidente envolve uma carreta que transportava um ônibus e acabou saindo da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um acidente não tem relação com o outro. Na colisão traseira envolvendo uma carreta e um caminhão, ninguém ficou ferido. Já o motorista da carreta semi-reboque  que perdeu o controle e saiu da pista  teve ferimentos leves e foi socorrido para um hospital.
O trânsito no local está sendo operado no sistema pare e siga devido a uma obra na pista.
Dois acidentes acontecem no mesmo lugar na BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Internauta
No local dos acidentes, o trânsito está fluindo em sistema de pare e siga devido a uma obra na pista. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101  concessionária que administra a rodovia  informou que a colisão aconteceu no sentido sul e a saída de pista, no sentido contrário.

O QUE DIZ A ECO 

Por nota, a Eco101 ressaltou que o trecho em obras está devidamente sinalizado, com placas indicativas e cones de sinalização. No entanto, a concessionária reforça que os usuários, ao trafegarem pela rodovia cujo trecho se encontre em obras, devem redobrar os cuidados empregando uma condução defensiva, no intuito de prevenir ou minimizar as consequências de um possível acidente. Alguns cuidados citados pela Eco101 são reduzir a velocidade do veículo, sinalizar a realização de uma manobra e focar a atenção fluxo da pista.

Dois acidentes acontecem no mesmo lugar na BR 101 em Mimoso do Sul

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