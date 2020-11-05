Trecho em obras registra dois acidentes no mesmo local na BR 101 Sul

No local dos acidentes, o trânsito está fluindo em sistema de pare e siga devido a uma obra na pista. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101  concessionária que administra a rodovia  informou que a colisão aconteceu no sentido sul e a saída de pista, no sentido contrário.

Por nota, a Eco101 ressaltou que o trecho em obras está devidamente sinalizado, com placas indicativas e cones de sinalização. No entanto, a concessionária reforça que os usuários, ao trafegarem pela rodovia cujo trecho se encontre em obras, devem redobrar os cuidados empregando uma condução defensiva, no intuito de prevenir ou minimizar as consequências de um possível acidente. Alguns cuidados citados pela Eco101 são reduzir a velocidade do veículo, sinalizar a realização de uma manobra e focar a atenção fluxo da pista.