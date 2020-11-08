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Região do Caparaó

Acidente entre carros e moto deixa três pessoas feridas em Guaçuí

Um carro modelo Sandero bateu de frente com a moto, após invadir a contramão da  BR 482. Na sequência, um Ford KA bateu na traseira do Sandeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 19:40

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 19:40

Frente do Sandero ficou destruída após se chocar com moto Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma batida envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na noite de sábado (07), na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate das vítimas.
Segundo a Polícia Militar, a batida envolveu um Renault Sandero, uma moto Honda CG e um Ford KA. O acidente, por volta das 22h42, aconteceu na saída da cidade, na altura do bairro Balança. Segundo informações de populares aos militares, o Sandero teria invadido a contramão e bateu de frente com a moto. Na sequência, o Ford KA bateu na traseira do Sandeiro. 
Dois ocupantes do Sandero e o motociclista ficaram feridos e foram socorridos pelo resgate do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do município. Eles foram encaminhados para o pronto socorro da Santa Casa de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.
O motorista do Ford KA, de 48 anos, não ficou ferido, mas não soube informar aos militares como de fato ocorreu o acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e os veículos foram removidos da pista.

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