Briga de vizinhos termina com mulher baleada, prisão e casa incendiada no ES

Homem preso, mulher baleada e casa incendiada em Guaçuí neste domingo Crédito: Polícia Militar

Uma mulher baleada, um homem preso e uma casa incendiada. Este é o saldo da noite deste domingo (8) no bairro Balança, em Guaçuí , no Caparaó Capixaba . A motivação das três ocorrências teria sido uma discussão entre os moradores devido à movimentação na rua.

Segundo informações da Polícia Militar , que atendeu a ocorrência, os militares foram acionados por volta das 18h40, para verificar uma tentativa de homicídio. As informações eram de que um homem, de 54 anos, teria efetuado disparos de arma de fogo de sua janela e atingido uma mulher, de 29 anos.

A vítima foi socorrida pelos vizinhos para o pronto-socorro do município, e o suspeito foi detido. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, com duas munições intactas e duas cápsulas deflagradas; uma garrucha calibre 22 com uma munição e um facão.

A polícia informou que, de acordo com populares, os disparos aconteceram após discussão entre o homem e moradores, pois ele estaria incomodado com a movimentação na rua e, por isso, atirou da sua janela, atingindo uma mulher na perna.

Horas depois, por volta das 19h40, quando os militares já estavam na Delegacia de Alegre , para condução do flagrante, foram informados de que a residência do suspeito teria sido incendiada.