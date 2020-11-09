Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guaçuí

Briga de vizinhos termina com mulher baleada, prisão e casa incendiada no ES

A motivação das três ocorrências teria sido uma discussão entre os moradores devido à movimentação na rua. A mulher de 29 anos foi atingida na perna

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 11:22
A motivação das três ocorrências teria sido uma discussão entre os moradores por causa da movimentação na rua.
Homem preso, mulher baleada e casa incendiada em Guaçuí neste domingo Crédito: Polícia Militar
Uma mulher baleada, um homem preso e uma casa incendiada. Este é o saldo da noite deste domingo (8) no bairro Balança, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. A motivação das três ocorrências teria sido uma discussão entre os moradores devido à movimentação na rua.
Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os militares foram acionados por volta das 18h40, para verificar uma tentativa de homicídio. As informações eram de que um homem, de 54 anos, teria efetuado disparos de arma de fogo de sua janela e atingido uma mulher, de 29 anos.
A vítima foi socorrida pelos vizinhos para o pronto-socorro do município, e o suspeito foi detido. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, com duas munições intactas e duas cápsulas deflagradas; uma garrucha calibre 22 com uma munição e um facão.
A polícia informou que, de acordo com populares, os disparos aconteceram após discussão entre o homem e moradores, pois ele estaria incomodado com a movimentação na rua e, por isso, atirou da sua janela, atingindo uma mulher na perna.
Horas depois, por volta das 19h40, quando os militares já estavam na Delegacia de Alegre, para condução do flagrante, foram informados de que a residência do suspeito teria sido incendiada.
Os Bombeiros foram acionados para atendimento, e os moradores disseram que o incêndio foi iniciado por populares indignados com os disparos efetuados pelo suspeito. Ninguém foi detido em relação ao incêndio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados