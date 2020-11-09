Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 4 anos

ES tem recorde de ônibus do Transcol incendiados em 2020

O número de incêndios a coletivos neste ano é superior, inclusive, ao ano de 2017, quando o Estado viveu a greve da Polícia Militar e ficou sem policiamento nas ruas. Segundo sindicato, prejuízo com 12 ônibus incendiados em 2020 é de quase R$ 5 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 12:23

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:23

Grupo de aproximadamente 15 homens ateia fogo em ônibus em Itacibá
Grupo de aproximadamente 15 homens ateia fogo em ônibus em Itacibá Crédito: Gabriela Ribeti
Dados de incêndios criminosos a ônibus em 2020 revelam uma das faces da escalada da violência no transporte público da Grande Vitória. O número de coletivos do Sistema Transcol incendiados de janeiro a novembro deste ano é o maior que a quantidade de ocorrências do tipo registradas no mesmo período dos últimos quatro anos, considerando os registros desde 2017.
Comparando com 2019, o número de coletivos do Transcol incendiados de janeiro até essa primeira quinzena de novembro deste ano é quatro vezes maior. O número de 2020 é superior, inclusive, ao ano de 2017, quando o Estado viveu a greve da Polícia Militar e ficou sem policiamento nas ruas por três semanas.
Em 2020, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) já registrou 12 veículos do Transcol incendiados por bandidos, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 4,8 milhões (R$ 400 mil por cada ônibus).

Veja Também

Grupo ateia fogo em ônibus do Transcol em Cariacica

Vitória tem mais de um assalto a ônibus por dia

Motorista de ônibus incendiado no ES: "Avisaram que era uma represália"

O último caso ocorreu na tarde do último domingo (8), quando um ônibus da linha 705 do Sistema Transcol, que seguia para Nova Brasília, em Cariacica, foi incendiado por um grupo de mais de 10 homens em Itacibá. O fato aconteceu cerca de cinco minutos após a tentativa de homicídio a um homem, conhecido como Mineirinho, na Rua 16 de Abril, na região da Maré, conhecida pelo tráfico de drogas.
Entre janeiro e novembro de 2019, foram três ônibus do Transcol incendiados, de acordo com o GVBus. No mesmo período de 2018, o sindicato registrou nove coletivos queimados. Já de janeiro a novembro de 2017, ano da greve da Polícia Militar, houve o registro de nove incêndios criminosos contra ônibus da frota  seis deles durante a paralisação.
Em alguns dos casos registrados neste ano, os bandidos deixaram bilhetes dizendo que os ataques eram uma represália à forma com que os presos são tratados no sistema prisional capixaba.
Na época, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que administra os presídios, garantiu que a alimentação ofertada nas unidades é baseada em padrões de qualidade, elaborada e supervisionada por nutricionistas. E disse também que não comunga com práticas de tortura, que tem como princípio o respeito aos direitos humanos e que denúncias de agressão podem ser encaminhadas à Corregedoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados