Greve da PM no ES: 29% dos assassinatos não tiveram investigação concluída

Manifestantes protestam em frente a quartel da PolÌcia Militar na Avenida MaruÌpe na Greve da PM Crédito: Guilherme Ferrari

Três anos após o início da greve da Polícia Militar (PM) no Espírito Santo, iniciada em 4 de fevereiro de 2017, a Polícia Civil ainda não conseguiu elucidar todos os crimes. Dos 208 inquéritos abertos para investigar a morte de 225 pessoas em 22 dias de greve, 29% ainda não foram concluídos, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Isso quer dizer que 60 inquéritos abertos para investigar assassinatos nesse período ainda não foram solucionados.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, 71% dos inquéritos foram concluídos, ou seja, 148 deles abertos para investigar homicídios no período da greve em 2017 foram elucidados e encaminhados ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O secretário destacou que ainda falta a conclusão de 60 inquéritos devido à dificuldade de conseguir provas. No entanto, ele esclarece que a porcentagem já concluída é alta, uma vez que na Grande Vitória a média de conclusão está entre 60 a 70%.

O homicídio, de uma forma geral, é um crime sempre muito complexo para se investigar. Naquele período (da greve da PM), como as ruas ficaram com menos pessoas, as provas testemunhais foram mais raras e isso contribui para que ainda tenhamos inquéritos sem autoria. Mas não vamos descansar enquanto não buscarmos os autores de todos eles, garante Sá.

Quem ainda aguarda a conclusão da investigação da morte de seu filho é a doméstica Sirleide Dias da Silva. Durante a paralisação dos policiais militares, Fábio Dias, na época com 14 anos, e mais três amigos tentaram assaltar passageiros de um ônibus do Transcol utilizando uma arma de brinquedo. No entanto, a tentativa de roubo não deu certo e os quatro foram espancados pela população. Fábio teve traumatismo craniano e morreu.

Sirleide perdeu o filho de 14 anos na Greve da PM Crédito: Ricardo Medeiros

Não fui chamada para prestar depoimento, nem para nada. Eu queria muito que prendessem as pessoas que fizeram isso com meu filho, ele era um menino de apenas 14 anos. A morte é uma ferida que nunca cura. A dor de perder o filho é muito grande, a saudade é grande, conclui.

DIÁLOGO

Roberto Sá acrescenta que a relação do governo com os policiais militares é de reconstrução. Estamos num caminho de reconstrução que nos gera otimismo, através do diálogo, da postura. O episódio deixou cicatrizes tão profundas, além de ensinamentos. Um deles é de que as reivindicações e manifestações, mesmo que justas, devem ser pacíficas. Aquele episódio tem que ficar no passado como um ensinamento, diz o secretário da Sesp.

E acrescenta: Temos plena convicção de que os policiais precisam ser mais valorizados. Eles estão sendo, na medida do possível, e serão reconhecidos de acordo com a capacidade que o Estado tiver de reconhecê-los e tratá-los, inclusive, com a distinção que merecem pela profissão e pelos riscos. Isso vem ocorrendo, mas entendemos que precisamos fazer mais, finaliza.

POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO