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PM recebe 106 novas viaturas para reforçar o policiamento no ES

Segundo o governo do Estado, investimento total foi de R$ 8,4 milhões, com um custo unitário de R$ 80 mil. O modelo escolhido foi o Renault Duster, e todas as 26 unidades da Polícia Militar no Espírito santo foram contempladas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:06

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:06

Polícia Militar
A solenidade de entrega das novas viaturas ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), na Praça do papa, em Vitória Crédito: Hélio Filho/Secom
Polícia Militar do Espírito Santo recebeu, na manhã desta segunda-feira (9), 106 novas viaturas para reforçar o combate à violência no Estado. Os veículos serão utilizados no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal. O investimento total é de R$ 8.480.000,00, com um custo unitário de R$ 80 mil pelos veículos Renault Duster, modelo 2021, segundo o governo do Estado.

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As viaturas serão distribuídas em 26 unidades da Polícia Militar, atendendo a todas as macrorregiões e comandos policiais do Estado. Os modelos contam com os equipamentos mais modernos disponíveis para uma radiopatrulha, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em LED, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos com porta de segurança em casos de sinistros, além de segunda bateria, para maior eficiência elétrica.
As principais cidades capixabas atendidas com as novas viaturas serão: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Ibatiba, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Santa Teresa, Marataízes, Anchieta e Mimoso do Sul.
No ato simbólico de entrega das viaturas ocorrido na Praça do Papa, na Capital  que contou com a cúpula da Segurança Pública do Estado, incluindo o secretário da pasta, coronel Alexandre Ramalho, e o governador Renato Casagrande  o comandante geral da PM, coronel Douglas Caus, destacou a importância do reforço no policiamento e destacou que já há mais R$ 8 milhões liberados para a aquisição de mais viaturas à corporação.

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