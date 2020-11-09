PM recebe 106 novas viaturas para reforçar o policiamento no ES

A solenidade de entrega das novas viaturas ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), na Praça do papa, em Vitória Crédito: Hélio Filho/Secom

106 novas viaturas para reforçar o combate à violência no Estado. Os veículos serão utilizados no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal. O investimento total é de R$ 8.480.000,00, com um custo unitário de R$ 80 mil pelos veículos Renault Duster, modelo 2021, segundo o governo do Estado. Polícia Militar do Espírito Santo recebeu, na manhã desta segunda-feira (9),. Os veículos serão utilizados no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal. O investimento total é de, com um custo unitário depelos veículos Renault Duster, modelo 2021, segundo o governo do Estado.

As viaturas serão distribuídas em 26 unidades da Polícia Militar, atendendo a todas as macrorregiões e comandos policiais do Estado. Os modelos contam com os equipamentos mais modernos disponíveis para uma radiopatrulha, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em LED, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos com porta de segurança em casos de sinistros, além de segunda bateria, para maior eficiência elétrica.

As principais cidades capixabas atendidas com as novas viaturas serão: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Ibatiba, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Santa Teresa, Marataízes, Anchieta e Mimoso do Sul.