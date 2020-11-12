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Desaparecimento na Serra

Polícia investiga sumiço de motoboy após sair para entregar remédio no Ourimar

Emerson Arruda Vieira, de 27 anos, saiu da farmácia em que trabalha no bairro Feu Rosa, na manhã da última segunda-feira (9), para entregar um remédio no condomínio Ourimar, porém não retornou e desde então está desaparecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 13:55

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:55

Polícia
Emerson Arruda Vieira está desaparecido desde a última segunda-feira (9), quando saiu para entregar remédios no Condomínio Ourimar Crédito: Arquivo pessoal
Desde a manhã da última segunda-feira (9), o entregador Emerson Arruda Vieira, de 27 anos, está desaparecido. Por volta das 9h, ele saiu para realizar uma entrega de medicamento no Condomínio Ourimar, na Serra, e não mais foi visto. O local onde o motoboy deixaria os remédios já foi alvo de operações policiais e moradores já sofreram ameaças de traficantes que atuam dentro do próprio condomínio. A Polícia Civil investiga o desaparecimento do entregador.
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O entregador trabalhava há poucos dias em uma farmácia no bairro Feu Rosa, próximo ao Condomínio Ourimar. Funcionários que trabalham no local confirmaram à reportagem de A Gazeta que Emerson foi realizar a entrega com a moto da farmácia, porém não retornou como de costume.
Como não voltou para o trabalho, funcionários e pessoas próximas do entregador estranharam o sumiço do trabalhador. Emerson trabalhava no estabelecimento desde o dia 28 de outubro e os colegas de trabalho informaram que ele era prestativo e realizava as entregas rapidamente, sempre retornando para o estabelecimento.
Serra
O motoboy levou o remédio a um morador do Condomínio Ourimar e não mais foi visto Crédito: Glacieri Carraretto

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Nesta quinta-feira (12), três dias após o desaparecimento, o funcionário, que pediu para não ser identificado, informou que a motocicleta já havia sido encontrada e devolvida à farmácia, porém Emerson ainda não havia sido localizado.
"A moto foi achada na terça-feira (10) à tarde, mas nada sabemos do Emerson. A polícia já veio aqui, muitas pessoas ligam para cá perguntando sobre ele, porém o que sabemos é que ele só saiu para fazer uma entrega e não voltou mais", disse o atendente.

INVESTIGAÇÃO

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). Diligências (buscas) estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) também confirmou que o entregador não possui passagem no Sistema Judiciário do Estado. 

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