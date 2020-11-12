Emerson Arruda Vieira está desaparecido desde a última segunda-feira (9), quando saiu para entregar remédios no Condomínio Ourimar Crédito: Arquivo pessoal

Emerson Arruda Vieira, de 27 anos, está desaparecido. Por volta das 9h, ele saiu para realizar uma entrega de medicamento no Condomínio Ourimar, na Serra, e não mais foi visto. O local onde o motoboy deixaria os remédios já foi alvo de operações policiais e moradores já sofreram ameaças de traficantes que atuam dentro do próprio condomínio. A Desde a manhã da última segunda-feira (9), o entregador, de 27 anos, está desaparecido. Por volta das 9h, ele saiu para realizar uma entrega de medicamento no Condomínio Ourimar, na Serra, e não mais foi visto. O local onde o motoboy deixaria os remédios já foi alvo de operações policiais e moradores já sofreram ameaças de traficantes que atuam dentro do próprio condomínio. A Polícia Civil investiga o desaparecimento do entregador.

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga sumiço de motoboy após sair para entregar remédio no Ourimar

O entregador trabalhava há poucos dias em uma farmácia no bairro Feu Rosa, próximo ao Condomínio Ourimar. Funcionários que trabalham no local confirmaram à reportagem de A Gazeta que Emerson foi realizar a entrega com a moto da farmácia, porém não retornou como de costume.

Como não voltou para o trabalho, funcionários e pessoas próximas do entregador estranharam o sumiço do trabalhador. Emerson trabalhava no estabelecimento desde o dia 28 de outubro e os colegas de trabalho informaram que ele era prestativo e realizava as entregas rapidamente, sempre retornando para o estabelecimento.

O motoboy levou o remédio a um morador do Condomínio Ourimar e não mais foi visto Crédito: Glacieri Carraretto

Nesta quinta-feira (12), três dias após o desaparecimento, o funcionário, que pediu para não ser identificado, informou que a motocicleta já havia sido encontrada e devolvida à farmácia, porém Emerson ainda não havia sido localizado.

"A moto foi achada na terça-feira (10) à tarde, mas nada sabemos do Emerson. A polícia já veio aqui, muitas pessoas ligam para cá perguntando sobre ele, porém o que sabemos é que ele só saiu para fazer uma entrega e não voltou mais", disse o atendente.

INVESTIGAÇÃO

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). Diligências (buscas) estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.