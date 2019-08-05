Polícia sobrevoa Ourimar, na Serra, em busca de assaltantes armados

O sobrevoo do helicóptero da Polícia Militar na região do bairro Ourimar, na Serra, chamou atenção de moradores neste domingo (4). Segundo a PM, a aeronave fazia buscas na região atrás de bandidos que foram flagrados durante um assalto, no bairro Feu Rosa.
Segundo a PM, indivíduos armados foram flagrados roubando um veículo e iniciaram uma troca de tiros com policiais. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram para trás um revólver de fabricação caseira e um simulacro, também de fabricação caseira.
Durante a situação, a polícia explica que, para tentar encontrar os bandidos, o helicóptero da PM, o Harpia, foi acionado para realizar buscas na região. Moradores registraram o momento em que a aeronave sobrevoa baixo o local, o que deixou muitas pessoas assustadas. Mesmo com as buscas, nenhum suspeito foi encontrado.