Engenheira sofre tentativa de assalto na porta de hospital em Cariacica

Suspeitos tentaram roubar a caminhonete que era dirigida pela engenheira Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma engenheira ambiental sofreu uma tentativa de assalto na porta de um hospital particular do bairro Alto Lage, em Cariacica , na noite desta quarta-feira (12). Dois homens tentaram roubar o caminhonete dela, mas acabaram fugindo sem levar nada após seguranças atirarem contra eles.

De acordo com o marido da vítima, um empresário de 58 anos que preferiu não se identificar, a mulher havia parado a caminhonete do lado de fora do hospital. No local, ela se encontraria com ele, cujo pai está internado.

Ao sair do veículo, a mulher foi abordada pelos dois criminosos, que estavam a pé e exigiram as chaves do veículoe o celular da engenheira.

No entanto, seguranças que faziam a segurança de um fórum próximo ao hospital, atiraram contra os assaltantes. Os disparos puderam ser ouvidos de dentro do hospital, conforme relatou o empresário.

"Todo mundo ouviu. Quando eu vi que era tiro, sai correndo e pensei na minha esposa, porque ela ainda não tinha chegado", disse.

Segundo testemunhas, os homens fugiram em direção a um estacionamento particular. Na fuga, deixaram um chinelo para trás.

Os seguranças do fórum não foram localizados pela equipe da TV Gazeta

Segundo o empresário, a esposa dele precisou de atendimento no hospital depois da tentativa de assalto.