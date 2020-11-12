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Em Alto Lage

Engenheira sofre tentativa de assalto na porta de hospital em Cariacica

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (11). Criminosos acabaram fugindo a pé após seguranças atirarem contra eles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 12:13

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:13

Suspeitos tentaram roubar a caminhonete que era dirigida pela engenheira
Suspeitos tentaram roubar a caminhonete que era dirigida pela engenheira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma engenheira ambiental sofreu uma tentativa de assalto na porta de um hospital particular do bairro Alto Lage, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (12). Dois homens tentaram roubar o caminhonete dela, mas acabaram fugindo sem levar nada após seguranças atirarem contra eles.
De acordo com o marido da vítima, um empresário de 58 anos que preferiu não se identificar, a mulher havia parado a caminhonete do lado de fora do hospital. No local, ela se encontraria com ele, cujo pai está internado.
Ao sair do veículo, a mulher foi abordada pelos dois criminosos, que estavam a pé e exigiram as chaves do veículoe o celular da engenheira.

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No entanto, seguranças que faziam a segurança de um fórum próximo ao hospital, atiraram contra os assaltantes. Os disparos puderam ser ouvidos de dentro do hospital, conforme relatou o empresário.
"Todo mundo ouviu. Quando eu vi que era tiro, sai correndo e pensei na minha esposa, porque ela ainda não tinha chegado", disse.
Segundo testemunhas, os homens fugiram em direção a um estacionamento particular. Na fuga, deixaram um chinelo para trás.
Os seguranças do fórum não foram localizados pela equipe da TV Gazeta.
Segundo o empresário, a esposa dele precisou de atendimento no hospital depois da tentativa de assalto.
Com informações do G1ES

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