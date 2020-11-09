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Bairro Vila Prudêncio

Mecânico é baleado e tem moto roubada em assalto em Cariacica

De acordo com a polícia, o mecânico de 25 anos foi rendido por dois bandidos de moto quando estava chegando em casa. O caso aconteceu por volta das 23h do último sábado (7) na rua Betim

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 09:22
O caso foi registrado no sábado (07)
A tentativa de latrocínio foi registrada em Vila Prudêncio, em Cariacica Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um mecânico foi baleado em um assalto na noite do último sábado (7) no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Os ladrões levaram a moto dele.
De acordo com a Polícia, o mecânico de 25 anos foi rendido por dois bandidos de moto quando estava chegando em casa. O caso aconteceu por volta das 23h de sábado na rua Betim.

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Segundo a Polícia, os bandidos apareceram quando o mecânico já estava abrindo o portão da casa. O carona da moto estava armado e exigiu que a vítima entregasse o celular.
O mecânico acabou reagindo e decidiu tomar a arma do suspeito. Os dois entraram em luta corporal, a arma disparou e acabou atingindo a mão do mecânico. Ele foi levado para um hospital particular de Cariacica. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de latrocínio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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