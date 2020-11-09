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Violência

Mulher é agredida pelo marido três vezes no mesmo dia em Cariacica

Os policiais foram acionados à noite, quando a vítima estava sendo agredida em um bar. Ao checar ao local, constaram que a jovem, de 23 anos, estava muito machucada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 22:13

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 22:13

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Caso foi registrado na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma dona de casa, de 23 anos, foi agredida pelo menos três vezes pelo marido ao longo do sábado (07), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem), em Vitória.  
Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que a foi agredida por volta das 4 horas da manhã deste sábado (07) quando o casal chegou em casa, depois de sair de um bar. Para a reportagem da TV Gazeta, a mulher detalhou ainda que voltou a ser agredida por volta das 11 horas da manhã, e também durante a noite de sábado. A polícia só foi chamada depois das 23 horas, quando a mulher foi agredida em um bar, na frente de todos. 
Os policiais foram até o local e encontraram a mulher muito machucada. O companheiro dela foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem) e chegou a quebrar parte do cofre da viatura da polícia, ao se negar a acompanhar os policiais. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a mulher admitiu que ela e o companheiro, um ajudante de pedreiro, de 30 anos, são usuários de drogas.
A dona de casa é mãe de uma menina de 4 anos, fruto de outro relacionamento. Ela relatou à TV Gazeta, que a criança costuma presenciar as agressões entre o casal e que a menina já chegou a pegar um faca para tentar defendê-la do marido. 

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou que o ajudante de pedreiro, de 30 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e dano qualificado. "Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A vítima solicitou medida protetiva de urgência. O procedimento seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica", diz a nota.

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