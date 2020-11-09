Mulher é agredida pelo marido três vezes no mesmo dia em Cariacica

Caso foi registrado na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher Crédito: Divulgação | Polícia Civil

foi agredida pelo menos três vezes pelo marido ao longo do sábado (07), no bairro Santa Bárbara, em Uma dona de casa, de 23 anos,(07), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica . O caso foi registrado na Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem), em Vitória.

Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que a foi agredida por volta das 4 horas da manhã deste sábado (07) quando o casal chegou em casa, depois de sair de um bar. Para a reportagem da TV Gazeta, a mulher detalhou ainda que voltou a ser agredida por volta das 11 horas da manhã, e também durante a noite de sábado. A polícia só foi chamada depois das 23 horas, quando a mulher foi agredida em um bar, na frente de todos.

Os policiais foram até o local e encontraram a mulher muito machucada. O companheiro dela foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem) e chegou a quebrar parte do cofre da viatura da polícia, ao se negar a acompanhar os policiais. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a mulher admitiu que ela e o companheiro, um ajudante de pedreiro, de 30 anos, são usuários de drogas.

A dona de casa é mãe de uma menina de 4 anos, fruto de outro relacionamento. Ela relatou à TV Gazeta, que a criança costuma presenciar as agressões entre o casal e que a menina já chegou a pegar um faca para tentar defendê-la do marido.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL