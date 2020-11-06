Câmeras mostram tentativa de estupro no meio da rua em Cariacica Crédito: Reprodução

Correção A reportagem informava anteriormente que o suspeito já havia sido preso por tentar estuprar outras mulheres. A Polícia Civil, no entanto, informou que não consta outra condução do suspeito à delegacia anterior ao dia 4 de novembro. A informação foi corrigida.

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de ameaça e duas tentativas de estupro em Cariacica. Segundo uma das vítimas, que fez reconhecimento do suspeito, o homem a perseguiu e tentou atacá-la no bairro Santana, na noite do último domingo (1º). O crime aconteceu por volta das 21h30 e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento. Nas primeiras imagens, a vítima, uma cabeleireira de 31 anos, passa caminhando próximo a um posto de combustível. Logo atrás, vem o homem que começa a segui-la.

A vítima contou que havia acabado de sair de uma igreja quando tudo aconteceu. "Estava andando mais calma, tranquila. No início não senti ele me seguindo até que eu passei na farmácia e entrei no primeiro morro. Comecei a achar estranho. Em ponto, falei: 'Você está me seguindo?'. E ele: 'não, só estou andando atrás de você'. Me desesperei e comecei a correr, ele começou a correr atrás de mim, puxou meu cabelo e me arremessou no chão", lembrou a mulher em entrevista para a TV Gazeta. Ela pediu para não ser identificada.

Em outra via, novas câmeras flagram o ataque no meio da rua. O homem a derruba no chão e cai em cima dela. Quinze segundos depois, aparece uma mulher nas imagens, que se aproxima e depois sai andando. Depois, a mulher e outro homem voltam para ajudar a vítima. Veja a gravação:

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A vítima afirma que está traumatizada e com muitas dores pelo corpo. "Não sei nem explicar. Estou tomando remédios e não passa. Ele subiu em cima de mim, prendendo minha garganta. Mesmo com as pessoas vindo, ele não queria me soltar e falava que eu era a mulher dele", desabafa.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça e duas tentativas de estupro e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Veja nota da PC na íntegra:

A Polícia Civil informa que o suspeito de 36 anos foi conduzido na noite da última quarta-feira (04) para Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (Pem), onde foi autuado em flagrante por ameaça e duas tentativas de estupro, e encaminhado para o CTV, onde passaria por audiência de custódia. Uma tentativa de estupro, em relação à vítima de 23 anos, cometido no dia 4  além da ameaça cometida contra a vítima de 31 anos, que estava na igreja, e também o reconheceu como autor de uma tentativa de estupro que ocorreu no dia 1.

As vítimas manifestaram representar criminalmente contra o suspeito. Uma delas apresentava um hematoma no braço e foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no DML de Vitória. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica para maiores diligências do caso. Não consta outra condução do suspeito à delegacia.