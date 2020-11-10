Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (10), em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Porto de Cariacica, na Rua Anêmona, antigo bairro Porto Belo I. A vítima estava à beira da pista em meio ao matagal.
Moradores relataram aos policiais que ouviram tiros durante a madrugada, mas apenas por volta das 6 horas da manhã o corpo foi encontrado. O local foi isolado pela polícia e, na sequência, a perícia da Polícia Civil e também policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram ao ponto onde a vítima estava.
Existia a suspeita de que o jovem assassinado era morador do bairro, mas moradores locais não o reconheceram como sendo da região. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e reconhecido por familiares.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta