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Serra

Jovem mata amigo da namorada que aconselhava fim do relacionamento

A vítima, Marllon Nascimento, dizia para a amiga terminar o namoro e, segundo a polícia, foi o motivo do assassinato; acusado foi preso na sexta (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 22:28

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 22:28

Rodrigo Costa de Jesus, 19 anos, acusado de homicídio em Vila Nova de Colares, Serra Crédito: Divulgação Polícia Civil
A amizade de longa data de Marllon Ribeiro Nascimento, 18 anos, com uma garota acabou o colocando na mira de um criminoso. Marllon foi  morto em Vila Nova de Colares, na Serra, pois aconselhava a amiga a terminar o namoro, segundo informou a Polícia Civil
O crime aconteceu em 23 de fevereiro de 2020, quando Marllon seguia para a igreja. Ele parou em um ponto para aguardar o ônibus, segundo relato de familiares à polícia, e foi ali que Rodrigo Costa de Jesus, de 19 anos, acabou encontrando o amigo da namorada.
Rodrigo estava armado e disparou contra Marllon, que chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. 

MOTIVAÇÃO 

A amizade entre a vítima e a namorada de Rodrigo era antiga. Em 2019, Marllon ainda era adolescente e foi apreendido e, de dentro da unidade socioeducativa, mantinha contato com a amiga por cartas. Em todas as mensagens escritas, Marllon insistia para que a amiga terminasse o relacionamento.
"A vítima dava conselhos para a amiga, namorada de Rodrigo, sugerindo que ela terminasse o namoro, pois considerava o suspeito uma pessoa perigosa. O autor soube desses conselhos e, por isso,  matou o amigo da namorada", disse o delegado Daniel Fortes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. 
Após o crime, os policiais conseguiram identificar Rodrigo como o autor. Na última sexta-feira (6), ele foi localizado pela equipe da DHPP da Serra no bairro Vila Nova de Colares, onde foi preso. 
Marllon Ribeiro Nascimento, 18 anos, morto em Vila Nova de Colares, Serra, em fevereiro de 2020
Marllon Ribeiro Nascimento, 18 anos, morto em Vila Nova de Colares, Serra, em fevereiro de 2020 Crédito: Divulgação Polícia Civil
"Encontramos com um grupo que estava na rua onde o suspeito deste crime costumava ficar, conforme levantamentos que já havíamos realizado. Fizemos a abordagem e cumprimos o mandado de prisão que havia contra ele",  detalhou Fortes.
Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Agora, Rodrigo aguarda preso pelo julgamento. 

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