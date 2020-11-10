Jovem mata amigo da namorada que aconselhava fim do relacionamento

A amizade de longa data de Marllon Ribeiro Nascimento, 18 anos, com uma garota acabou o colocando na mira de um criminoso. Marllon foi morto em Vila Nova de Colares, na Serra, pois aconselhava a amiga a terminar o namoro, segundo informou a Polícia Civil.
O crime aconteceu em 23 de fevereiro de 2020, quando Marllon seguia para a igreja. Ele parou em um ponto para aguardar o ônibus, segundo relato de familiares à polícia, e foi ali que Rodrigo Costa de Jesus, de 19 anos, acabou encontrando o amigo da namorada.
Rodrigo estava armado e disparou contra Marllon, que chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital.
MOTIVAÇÃO
A amizade entre a vítima e a namorada de Rodrigo era antiga. Em 2019, Marllon ainda era adolescente e foi apreendido e, de dentro da unidade socioeducativa, mantinha contato com a amiga por cartas. Em todas as mensagens escritas, Marllon insistia para que a amiga terminasse o relacionamento.
"A vítima dava conselhos para a amiga, namorada de Rodrigo, sugerindo que ela terminasse o namoro, pois considerava o suspeito uma pessoa perigosa. O autor soube desses conselhos e, por isso, matou o amigo da namorada", disse o delegado Daniel Fortes, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Após o crime, os policiais conseguiram identificar Rodrigo como o autor. Na última sexta-feira (6), ele foi localizado pela equipe da DHPP da Serra no bairro Vila Nova de Colares, onde foi preso.
"Encontramos com um grupo que estava na rua onde o suspeito deste crime costumava ficar, conforme levantamentos que já havíamos realizado. Fizemos a abordagem e cumprimos o mandado de prisão que havia contra ele", detalhou Fortes.
Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído com o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Agora, Rodrigo aguarda preso pelo julgamento.