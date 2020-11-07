Morador de rua é esfaqueado e morre após briga na Serra

"Ele era um rapaz bom, fazia a correria dele e não trazia problema pra ninguém. Sempre estava aqui ajudando aos outros, todo mundo gostava dele. Vi a polícia e achei que fosse um acidente. Perguntei a um colega meu e ele falou que o Ronaldo tinha sido esfaqueado", contou Everaldo Carlos, que também é morador de rua e conhecia a vítima.