Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jacaraípe

Morador de rua é esfaqueado e morre após briga na Serra

Ronaldo Ramos da Silva, de 34 anos, foi esfaqueado no bairro Jacaraípe, após uma discussão com o suspeito, que conseguiu fugir

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 23:39
Ambulância do Samu
Ronaldo Ramos da Silva tinha 34 anos e morreu no local Crédito: Tiago Félix
Uma briga entre dois moradores de rua no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, causou a morte de um deles na noite desta sexta-feira (6). De acordo com testemunhas, os dois estavam embriagados e começaram a discutir. Ronaldo Ramos da Silva, de 34 anos, foi esfaqueado e morreu no local. O autor da facada fugiu.
A ocorrência foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ficou por cerca de duas horas no local tentando reanimar Ronaldo, mas não conseguiu. 

Veja Também

Preso suspeito de matar homem a caminho de velório em Cariacica em 2019

Trio é detido com mais de 1.300 pedras de crack em Cariacica

Grupo armado é detido após perseguição em Castelo

"Ele era um rapaz bom, fazia a correria dele e não trazia problema pra ninguém. Sempre estava aqui ajudando aos outros, todo mundo gostava dele. Vi a polícia e achei que fosse um acidente. Perguntei a um colega meu e ele falou que o Ronaldo tinha sido esfaqueado", contou Everaldo Carlos, que também é morador de rua e conhecia a vítima.
Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local, mas o suspeito, identificado apenas como "Neguinho", conseguiu fugir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados