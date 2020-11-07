Morador de rua é esfaqueado e morre após briga na Serra

Uma briga entre dois moradores de rua no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, causou a morte de um deles na noite desta sexta-feira (6). De acordo com testemunhas, os dois estavam embriagados e começaram a discutir. Ronaldo Ramos da Silva, de 34 anos, foi esfaqueado e morreu no local. O autor da facada fugiu.
A ocorrência foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ficou por cerca de duas horas no local tentando reanimar Ronaldo, mas não conseguiu.
"Ele era um rapaz bom, fazia a correria dele e não trazia problema pra ninguém. Sempre estava aqui ajudando aos outros, todo mundo gostava dele. Vi a polícia e achei que fosse um acidente. Perguntei a um colega meu e ele falou que o Ronaldo tinha sido esfaqueado", contou Everaldo Carlos, que também é morador de rua e conhecia a vítima.
Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local, mas o suspeito, identificado apenas como "Neguinho", conseguiu fugir.