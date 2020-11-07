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Era alvo da delegacia

Preso suspeito de matar homem a caminho de velório em Cariacica em 2019

Vítima de crime que aconteceu em julho do ano passado foi o pedreiro Anderson Alves dos Santos, morto a caminho do velório de um amigo no bairro Vila Graúna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 21:54

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 21:54

Anderson foi morto com um tiro na nuca a caminho de velório de amigo em 2019
Anderson foi morto com um tiro na nuca a caminho de velório de amigo em 2019 Crédito: Arquivo Pessoal
Três suspeitos foram detidos nesta quinta-feira (5) em Cariacica com mais de 1.300 pedras de crack. Segundo a polícia, um deles, que tem 25 anos, era um dos alvos prioritários da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo homicídio do pedreiro Anderson Alves dos Santos, assassinado no dia 4 de julho de 2019, a caminho do velório de um amigo no bairro Vila Graúna.
Na época, vizinhos que preferiram não se identificar contaram à reportagem que a vítima, que tinha 35 anos, estava a caminho do velório do amigo, quando ouviu alguém chamando por ele. Foi neste momento que ele foi atingido com um tiro na nuca. "É mais uma família que chora em tão pouco tempo", disse uma moradora.

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Moradores disseram acreditar que eram dois suspeitos que passaram em uma moto no mesmo horário em que ouviram os disparos. A líder comunitária Amália Meireles, de 63 anos, contou que conhecia Anderson desde quando ele era criança, e não esperava que a vítima fosse morta desta forma.
"Ele era uma pessoa maravilhosa, querido por todos aqui no bairro. Mas o que ele fazia fora daqui eu não sei", contou. O pedreiro deixou cinco filhos. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) junto com os outros detidos, onde permanecem à disposição da Justiça.

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