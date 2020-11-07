Preso suspeito de matar homem a caminho de velório em Cariacica em 2019

Três suspeitos foram detidos nesta quinta-feira (5) em Cariacica com mais de 1.300 pedras de crack. Segundo a polícia, um deles, que tem 25 anos, era um dos alvos prioritários da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo homicídio do pedreiro Anderson Alves dos Santos, assassinado no dia 4 de julho de 2019, a caminho do velório de um amigo no bairro Vila Graúna.
Na época, vizinhos que preferiram não se identificar contaram à reportagem que a vítima, que tinha 35 anos, estava a caminho do velório do amigo, quando ouviu alguém chamando por ele. Foi neste momento que ele foi atingido com um tiro na nuca. "É mais uma família que chora em tão pouco tempo", disse uma moradora.
Moradores disseram acreditar que eram dois suspeitos que passaram em uma moto no mesmo horário em que ouviram os disparos. A líder comunitária Amália Meireles, de 63 anos, contou que conhecia Anderson desde quando ele era criança, e não esperava que a vítima fosse morta desta forma.
"Ele era uma pessoa maravilhosa, querido por todos aqui no bairro. Mas o que ele fazia fora daqui eu não sei", contou. O pedreiro deixou cinco filhos. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) junto com os outros detidos, onde permanecem à disposição da Justiça.