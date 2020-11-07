Preso suspeito de matar homem a caminho de velório em Cariacica em 2019

Anderson foi morto com um tiro na nuca a caminho de velório de amigo em 2019 Crédito: Arquivo Pessoal

Na época, vizinhos que preferiram não se identificar contaram à reportagem que a vítima, que tinha 35 anos, estava a caminho do velório do amigo, quando ouviu alguém chamando por ele. Foi neste momento que ele foi atingido com um tiro na nuca. "É mais uma família que chora em tão pouco tempo", disse uma moradora.

Moradores disseram acreditar que eram dois suspeitos que passaram em uma moto no mesmo horário em que ouviram os disparos. A líder comunitária Amália Meireles, de 63 anos, contou que conhecia Anderson desde quando ele era criança, e não esperava que a vítima fosse morta desta forma.