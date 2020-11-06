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Em Itaquari

Trio é detido com mais de 1.300 pedras de crack em Cariacica

Segundo informações do responsável pela DHPP, delegado Eduardo Khaddour, um dos detidos era um dos alvos prioritários da delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 19:18

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:18

PC apreende mais de 1.300 pedras de crack prontas para consumo em Cariacica
PC apreende mais de 1.300 pedras de crack prontas para consumo em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Três suspeitos de tráfico de drogas foram detidos pelas equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, nesta quinta-feira (05), no bairro Itaquari. Com os detidos de 25, 21 e 29 anos foram apreendidas 1.325 pedras de crack, já embaladas e prontas para venda, e 90 gramas da mesma substância.
De acordo com as informações do responsável pela DHPP, delegado Eduardo Khaddour, o detido de 25 anos era um dos alvos prioritários da delegacia. Ele faz parte de uma associação criminosa com forte atuação no bairro Graúna e adjacências, sendo investigado em alguns inquéritos policiais em trâmite nesta especializada, todos apurando homicídios praticados na região, informou.

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O delegado complementa ainda que, contra esse detido, existe um mandado de prisão preventiva oriundo da investigação de homicídio de Anderson Alves do Santos, assassinado no dia 4 de julho do ano passado, no bairro Graúna, enquanto participava de um velório.
Após serem autuados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

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