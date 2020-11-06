Trio é detido com mais de 1.300 pedras de crack em Cariacica

Três suspeitos de tráfico de drogas foram detidos pelas equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, nesta quinta-feira (05), no bairro Itaquari. Com os detidos de 25, 21 e 29 anos foram apreendidas 1.325 pedras de crack, já embaladas e prontas para venda, e 90 gramas da mesma substância.
De acordo com as informações do responsável pela DHPP, delegado Eduardo Khaddour, o detido de 25 anos era um dos alvos prioritários da delegacia. Ele faz parte de uma associação criminosa com forte atuação no bairro Graúna e adjacências, sendo investigado em alguns inquéritos policiais em trâmite nesta especializada, todos apurando homicídios praticados na região, informou.
O delegado complementa ainda que, contra esse detido, existe um mandado de prisão preventiva oriundo da investigação de homicídio de Anderson Alves do Santos, assassinado no dia 4 de julho do ano passado, no bairro Graúna, enquanto participava de um velório.
Após serem autuados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.