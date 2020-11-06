Trio é detido com mais de 1.300 pedras de crack em Cariacica

PC apreende mais de 1.300 pedras de crack prontas para consumo em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com as informações do responsável pela DHPP, delegado Eduardo Khaddour, o detido de 25 anos era um dos alvos prioritários da delegacia. Ele faz parte de uma associação criminosa com forte atuação no bairro Graúna e adjacências, sendo investigado em alguns inquéritos policiais em trâmite nesta especializada, todos apurando homicídios praticados na região, informou.

O delegado complementa ainda que, contra esse detido, existe um mandado de prisão preventiva oriundo da investigação de homicídio de Anderson Alves do Santos, assassinado no dia 4 de julho do ano passado, no bairro Graúna, enquanto participava de um velório.