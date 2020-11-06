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Em Vitória

Advogado é preso na Praia do Canto suspeito de desvios milionários

O homem de 31 anos é acusado pela polícia de integrar uma organização criminosa que realizou desviou mais de R$ 3 milhões de um banco do estado de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 19:25

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:25

A polícia apreendeu uma arma, munições, cheques e identidades falsas no apartamento do suspeito
A polícia apreendeu uma arma, munições, cheques e identidades falsas no apartamento do suspeito Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil prendeu um advogado de 31 anos nesta quinta-feira (5), no bairro Praia do Canto, em Vitória, suspeito de participar de uma organização criminosa que teria desviado mais de R$ 3 milhões de um banco do estado de São Paulo. Havia um mandado de prisão em aberto contra o detido que, de acordo com a polícia, vivia uma vida de luxo na Capital. A identidade dele não foi divulgada pela polícia.
Durante as buscas no apartamento do suspeito, a polícia apreendeu uma pistola e várias munições de calibres variados. Além disso, foram encontrados cheques falsificados, identidade falsas, diversos anabolizantes e receituários médicos duvidosos. Também foi apreendido um um carro de luxo adulterado, proveniente de São Paulo.

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O delegado Gabriel Monteiro, da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC), que realizou a operação em conjunto com a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes de São Paulo, afirmou que, em virtude dos crimes cometidos e do material encontrado no apartamento, o suspeito foi preso em flagrante. A polícia não especificou os crimes.
A Polícia Civil informou ainda que o advogado foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e que o caso segue sob investigação em segredo de Justiça em São Paulo.

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