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Casos distintos

Sargentos da PM são presos por ameaça e agressão contra mulheres na Serra

Os dois casos, diferentes, aconteceram no bairro Feu Rosa, na Serra, entre a noite desta terça (03) e madrugada desta quarta (04). Um deles pagou fiança e foi liberado. O outro foi levado para o quartel da PM, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 08:54

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 08:54

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde os casos foram registrados Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Dois sargentos da reserva da Polícia Militar foram presos por ameaças e agressão contra mulheres na noite desta terça-feira (04). Os dois casos são distintos, mas coincidentemente aconteceram no bairro Feu Rosa, na Serra. Um deles pagou fiança e foi liberado. O outro foi levado para o quartel da Polícia Militar, em Vitória. Os militares não tiveram os nomes divulgados.
O primeiro caso aconteceu por volta de 20h30 desta terça-feira. De acordo com informações da TV Gazeta, um sargento da reserva da Polícia Militar, de 56 anos, chegou na casa de uma irmã da ex-esposa fazendo ameaças e xingamentos, dizendo que a ex-companheira estava no local e ordenando para que ela saísse para que os dois pudessem conversar, mesmo com os parentes dizendo que ela não estava na casa. Os familiares contaram que a mulher tem uma medida protetiva contra o sargento.
Eles chamaram a polícia, e segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais encontraram o homem, viram que ele estava xingando e fazendo ameaças, que estava armado e que parecia estar alcoolizado. Ele foi preso, levado para a Delegacia do Plantão da Mulher onde foi autuado pelos crimes de injúria e ameaça. O militar pagou uma fiança de R$ 2 mil e foi liberado.

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O outro caso aconteceu por volta de 1h da madrugada desta quarta-feira (04). Um sargento da reserva da PM, de 63 anos, foi preso por ter agredido a companheira dele, de 29 anos. A mulher se trancou no quarto e ligou para a polícia dizendo que estava sendo agredida pelo companheiro, que era policial e tinha uma arma em casa.
A polícia foi até o local e encontrou o homem, que disse que não tinha agredido a mulher. Mas ela tinha sinais de agressão, como sangue e inchaço no rosto. Eles foram levados para a Delegacia do Plantão da Mulher onde o sargento foi autuado por lesão corporal. Ele não pagou fiança e foi levado para o quartel da Polícia Militar. Ainda segundo informações da TV Gazeta, a mulher pediu medida protetiva contra o sargento.

O OUTRO LADO

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para falar sobre os casos e quais providências serão tomadas. A corporação informou, por nota, que "por se tratar de um crime de natureza comum, aguardará o encaminhamento do resultado dos processos judiciais para identificar quais procedimentos serão adotados". 

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