Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Trauma de face é um dos principais indicativos de feminicídio, revela pesquisa
Agressão

Trauma de face é um dos principais indicativos de feminicídio, revela pesquisa

'O agressor gosta de lesar a face para inibir a mulher, constrangê-la, para que ela fique com vergonha de sair de casa', diz medica coordenadora da pesquisa

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 15:50
Violência contra mulher: ferramenta vai coletar histórias sobre assédio, agressão e discriminação contra o público feminino
Violência contra mulher: ferramenta vai coletar histórias sobre assédio, agressão e discriminação contra o público feminino Crédito: Pixabay
Um tapa na cara, além de ferir fisicamente e moralmente a vítima é um sinal de alerta. Uma pesquisa feita no hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mostrou que as lesões no rosto em mulheres são um sinal comum de violência doméstica e que indica que ela é uma potencial vítima de feminicídio.
Foram analisados 62 prontuários eletrônicos de mulheres entre 17 e 60 anos admitidas no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e que confirmaram que as lesões sofridas foram causadas pelos companheiros ou ex-companheiros.
A médica cirurgiã Gabriela Mayrink, que atua no hospital, coordenou a pesquisa feita foi duas alunas do curso de odontologia da Faesa.
O agressor gosta de lesar a face para inibir a mulher, constrangê-la, para que ela fique com vergonha de sair de casa. Há um elemento de humilhação. Muitas vezes os agressores vão ao hospital junto com elas, para impedi-las de denunciar, diz.

Veja Também

Pressenti a morte e orei: o drama de uma mulher esfaqueada pelo ex

Ela afirma que, no escopo do estudo, só foram avaliados os casos de mulheres que admitiram ser vítima de violência doméstica. Mas ressalta que o número de casos que chegam à unidade com essas características é bem maior.
Existem alguns sinais clínicos que fazem desconfiar que a história que elas contam não é real. A mulher diz que caiu da escada, mas só tem lesão no rosto, por exemplo. Ou conta que caiu de bicicleta, mas não apresenta abrasão, que é o ralado comum nesses casos, e sim o roxo no rosto, aponta.
Ainda de acordo com o estudo, os agressores atingem principalmente a parte central do rosto das mulheres, chamado de terço médio. A médica afirma que essa é uma região mais fácil de fraturar utilizando as mãos do que a parte inferior (queixo e mandíbula), que requerem mais força.
Dra. Gabriela Mayrink é cirurgiã em hospital da Serra e coordenou pesquisa sobre agressão contra a mulheres
Dra. Gabriela Mayrink é cirurgiã em hospital da Serra e coordenou pesquisa sobre agressão contra a mulheres Crédito: Divulgação

Veja Também

"Cheguei ao fundo do poço ao ter uma arma apontada para minha cabeça", diz capixaba

Os sinais e sintomas mais observados nos prontuários analisados foram o edema (56,5%); equimose periorbital (35,5%) - tipo de hematoma que se forma ao redor dos olhos após um trauma na região superior da face; dorso nasal desviado (22,6%) e hematoma (16,1%).
Outro dado que aponta para a brutalidade dessa violência foi a presença das fraturas. Das 62 mulheres incluídas no estudo, 47 tiveram algum osso quebrado. Em sete casos as fraturas foram múltiplas.
A médica cirurgiã explica que, muitas vezes, o medo do agressor ou a vergonha de sair de casa com as marcas da violência no rosto, impedem que as mulheres procurem tratamento adequado a tempo.

Veja Também

Por dia, um caso de estupro é denunciado à polícia no Espírito Santo

Às vezes elas chegam ao hospital uma semana depois do trauma e aquela fratura óssea já se transformou em sequela, ou seja, o osso já cicatrizou da forma errada, afirma.
Ela alerta que, em geral, mulheres que vão ao hospital com lesões no rosto já sofreram outros tipos de violência doméstica. A médica alerta para que serviços de saúde fiquem atentos aos sinais e incentivem que a mulher denuncie o agressor para romper o ciclo e evitar um final trágico.

Veja Também

Contador de feminicídio traz número de mortas no ES por serem mulheres

"Estupradores podem ser pessoas que trabalham, usam transporte público, vão ao supermercado"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados