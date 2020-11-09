Homem invade casa e pula pela janela de 4 metros de altura, em Alegre

Cidade de Alegre Crédito: Reprodução/Instagram Prefeitura de Alegre

Um homem, de 31 anos, invadiu uma casa no bairro Vila Alta, no município de Alegre , na Região do Caparaó, e saiu do local pulando uma janela, de uma altura de aproximadamente quatro metros, segundo informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, na noite desse domingo (08).

Segundo o registro dos militares, eles foram acionados por vizinhos, por volta das 21h30. Os moradores contaram que o homem estava transtornado, aparentemente alcoolizado, gritando que queria entrar na casa. O homem, conforme o registro policial, arrombou a porta de entrada, correu em direção aos fundos da casa e pulou pela janela.

As pessoas que acionaram a polícia informaram que não conheciam o suspeito. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do município e, segundo a equipe médica, apresentava escoriações, uma possível luxação na perna e ficou aos cuidados dos médicos, segundo a PM.

A vítima, de 37 anos, ficou escondida com os filhos em um dos quartos. Ela foi orientada a registrar o caso na delegacia de Alegre, para onde o suspeito seria encaminhado após receber alta.