Homem invade casa e pula pela janela de 4 metros de altura, em Alegre

Um homem, de 31 anos, invadiu uma casa no bairro Vila Alta, no município de Alegre, na Região do Caparaó, e saiu do local pulando uma janela, de uma altura de aproximadamente quatro metros, segundo informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, na noite desse domingo (08).
Segundo o registro dos militares, eles foram acionados por vizinhos, por volta das 21h30. Os moradores contaram que o homem estava transtornado, aparentemente alcoolizado, gritando que queria entrar na casa. O homem, conforme o registro policial, arrombou a porta de entrada, correu em direção aos fundos da casa e pulou pela janela.
As pessoas que acionaram a polícia informaram que não conheciam o suspeito. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do município e, segundo a equipe médica, apresentava escoriações, uma possível luxação na perna e ficou aos cuidados dos médicos, segundo a PM.
A vítima, de 37 anos, ficou escondida com os filhos em um dos quartos. Ela foi orientada a registrar o caso na delegacia de Alegre, para onde o suspeito seria encaminhado após receber alta.
A reportagem fez contato com a assessoria da Polícia Civil para saber se o suspeito foi preso, porém, a informação é de que não localizaram nenhuma ocorrência com essas características na delegacia.