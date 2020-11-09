Loja de celulares é arrombada em Iconha

Loja de celulares em Iconha é arrombada no fim de semana Crédito: Divulgação

Uma loja de celulares, no município de Iconha , no Sul do Espírito Santo, foi arrombada na madrugada deste domingo (08). Segundo o proprietário, esta foi a segunda vez em menos de 40 dias que o estabelecimento foi alvo de bandidos.

As câmeras de segurança da loja registraram toda a ação. O homem de boné vem pela calçada a pé. Ele consegue entrar no estabelecimento quebrando a porta de vidro com algo que parece uma ferramenta.

Em seguida, o suspeito vai direto para uma vitrine e também quebra o vidro usando uma marreta. Ele coloca tudo o que consegue pegar dentro da mochila e foge. Veja o vídeo:

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O dono da loja, que prefere não se identificar, diz que essa é a segunda vez que a loja é invadida nos últimos 40 dias. Da primeira vez, sete celulares foram levados, uma pessoa foi presa e seis aparelhos recuperados. Depois disso, a loja passou a não deixar mais os celulares expostos.

Por isso, nesse segundo assalto, foram levadas apenas as caixas de celulares com os carregadores dentro. Porta e vitrines de vidro foram quebradas. O que deixou um prejuízo estimado em R$ 1,5 mil.