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Loja de celulares é arrombada em Iconha

O dono, que prefere não se identificar, diz que essa é a segunda vez que a loja é invadida nos últimos 40 dias

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 19:45
Loja de celulares em Iconha é arrombada no fim de semana Crédito: Divulgação
Uma loja de celulares, no município de Iconha, no Sul do Espírito Santo, foi arrombada na madrugada deste domingo (08). Segundo o proprietário, esta foi a segunda vez em menos de 40 dias que o estabelecimento foi alvo de bandidos. 
As câmeras de segurança da loja registraram toda a ação. O homem de boné vem pela calçada a pé. Ele consegue entrar no estabelecimento quebrando a porta de vidro com algo que parece uma ferramenta.
Em seguida, o suspeito vai direto para uma vitrine e também quebra o vidro usando uma marreta. Ele coloca tudo o que consegue pegar dentro da mochila e foge. Veja o vídeo:
O dono da loja, que prefere não se identificar, diz que essa é a segunda vez que a loja é invadida nos últimos 40 dias. Da primeira vez, sete celulares foram levados, uma pessoa foi presa e seis aparelhos recuperados. Depois disso, a loja passou a não deixar mais os celulares expostos.
Por isso, nesse segundo assalto, foram levadas apenas as caixas de celulares com os carregadores dentro. Porta e vitrines de vidro foram quebradas. O que deixou um prejuízo estimado em R$ 1,5 mil.
Polícia Civil disse, em nota, que casos em que não há flagrante como este, a vítima deve registrar o fato em um boletim de ocorrência. Isso pode ser feito pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia On-line. Denúncias de forma anônima também podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181.

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