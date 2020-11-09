Dois presidiários foram recapturados acusados de cometer estupro de vulnerável e engravidar uma menina de 12 anos no Norte do Espírito Santo. Eles foram beneficiados por uma saidinha temporária, não voltaram para o sistema prisional e teriam cometido o crime enquanto estavam foragidos. Um dos envolvidos é o próprio pai da garota, que não teria praticado o estupro, mas, segundo as investigações, autorizou as relações sexuais. A prisão dos dois ocorreu no final de outubro, mas a investigação foi concluída recentemente pelo delegado Fabrício Lucindo. A reportagem de A Gazeta não está informando o município onde ocorreu o crime e a cidade onde a prisão foi efetuada para não expor a vítima e os familiares.
De acordo com as investigações, os dois homens, um de 29 anos e outro de 34 anos de idade, pai da criança, cumpriam pena no Presídio Regional de Linhares (PRL). No feriado da Independência, em sete de setembro, eles receberam o benefício conhecido popularmente como saidinha, mas não retornaram para a unidade.
Menina de 12 anos fica grávida após pai autorizar estupro no ES
Durante o tempo que estava foragido, o pai pediu para ver a filha de 12 anos e passar um tempo com ela. Nesse período, o homem teria autorizado o colega de presídio a ter relações sexuais com a menina.
De acordo com o delegado responsável pela condução do caso, a menina passou pelo procedimento de interrupção da gestação. Fabrício Lucindo salientou que a situação foi autorizada pela Justiça.
A mãe recebeu a filha de volta depois de algumas semanas e notou um comportamento estranho da menina. A mulher procurou saber o que havia acontecido e recebeu o relato dos abusos que a garota tinha sofrido. Com isso, a mãe procurou atendimento médico e descobriu que a filha estava grávida em decorrência do estupro.
Diante da situação da menina, a mãe procurou o Conselho Tutelar e logo depois a delegacia para denunciar os envolvidos.
Os policiais identificaram os dois suspeitos e passaram a realizar buscas, já que eles estavam foragidos do sistema prisional. Os homens foram localizados e detidos no dia 22 de outubro. De acordo com a polícia, o homem de 29 anos tinha passagens por tráfico de entorpecente e homicídio. O pai da menina tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubos e homicídios.
Segundo a Polícia Civil, ao ser interrogado sobre o crime o homem de 29 confessou que manteve relações sexuais com a menina.
O inquérito foi concluído e os dois homens foram indiciados igualmente pela prática de estupro de vulnerável. Eles foram conduzidos para o presídio de São Mateus, também no Norte do Estado.
OUTRO CASOS NO NORTE DO ESTADO
Em agosto, um caso parecido e também registrado no Norte do Espírito Santo chocou todo o país. Uma menina de 10 anos, interrompeu a gestação após ser estuprada pelo tio. Um exame de DNA confirmou que o suspeito cometeu os abusos. O homem é réu pelo crime e está preso desde 18 de agosto. Se condenado, a pena pode chegar a 15 anos de prisão.
No final do mesmo mês, uma menina de 11 anos também engravidou após ser abusada no Norte do Estado. Ela também passou por um procedimento e interrompeu a gestação. Um suspeito do crime, ex-companheiro da avó da menina, foi preso. A gravidez de oito semanas foi descoberta após a criança ter sido atendida em uma unidade de saúde do estado.
No final de setembro, um homem de 54 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 12 no também no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o homem fugiu com a menina para uma comunidade rural e vivia com ela. O suspeito foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o presídio do Xuri, em Vila Velha. A Secretaria de Saúde da cidade onde a criança mora disse que a menina estava sendo assistida pelo Conselho Tutelar e por uma equipe com médico e psicólogo.