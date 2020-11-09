O caso foi investigado Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta não está informando o município onde ocorreu o crime e a cidade onde a prisão foi efetuada para não expor a vítima e os familiares. Dois presidiários foram recapturados acusados de cometer estupro de vulnerável e engravidar uma menina de 12 anos no Norte do Espírito Santo. Eles foram beneficiados por uma saidinha temporária, não voltaram para o sistema prisional e teriam cometido o crime enquanto estavam foragidos. Um dos envolvidos é o próprio pai da garota, que não teria praticado o estupro, mas, segundo as investigações, autorizou as relações sexuais. A prisão dos dois ocorreu no final de outubro, mas a investigação foi concluída recentemente pelo delegado Fabrício Lucindo. A reportagem denão está informando o município onde ocorreu o crime e a cidade onde a prisão foi efetuada para não expor a vítima e os familiares.

De acordo com as investigações, os dois homens, um de 29 anos e outro de 34 anos de idade, pai da criança, cumpriam pena no Presídio Regional de Linhares (PRL). No feriado da Independência, em sete de setembro, eles receberam o benefício conhecido popularmente como saidinha, mas não retornaram para a unidade.

Your browser does not support the audio element. Menina de 12 anos fica grávida após pai autorizar estupro no ES

Durante o tempo que estava foragido, o pai pediu para ver a filha de 12 anos e passar um tempo com ela. Nesse período, o homem teria autorizado o colega de presídio a ter relações sexuais com a menina.

De acordo com o delegado responsável pela condução do caso, a menina passou pelo procedimento de interrupção da gestação. Fabrício Lucindo salientou que a situação foi autorizada pela Justiça.

A mãe recebeu a filha de volta depois de algumas semanas e notou um comportamento estranho da menina. A mulher procurou saber o que havia acontecido e recebeu o relato dos abusos que a garota tinha sofrido. Com isso, a mãe procurou atendimento médico e descobriu que a filha estava grávida em decorrência do estupro.

Diante da situação da menina, a mãe procurou o Conselho Tutelar e logo depois a delegacia para denunciar os envolvidos.

Os policiais identificaram os dois suspeitos e passaram a realizar buscas, já que eles estavam foragidos do sistema prisional. Os homens foram localizados e detidos no dia 22 de outubro. De acordo com a polícia, o homem de 29 anos tinha passagens por tráfico de entorpecente e homicídio. O pai da menina tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubos e homicídios.

Segundo a Polícia Civil, ao ser interrogado sobre o crime o homem de 29 confessou que manteve relações sexuais com a menina.

O inquérito foi concluído e os dois homens foram indiciados igualmente pela prática de estupro de vulnerável. Eles foram conduzidos para o presídio de São Mateus, também no Norte do Estado.

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