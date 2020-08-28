Preso acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos em São Mateus Crédito: Vitor Jubini

exclusividade por A Gazeta, revelou que o DNA de ambos é compatível, ou seja, o tio é, de fato, autor do estupro. A análise ficou pronta na última terça. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo concluiu a análise do material genético do feto que foi abortado legalmente da criança vítima de estupro do tio, que está preso acusado pelo crime . O resultado, obtido com, revelou que o DNA de ambos é compatível, ou seja, o tio é, de fato, autor do estupro. A análise ficou pronta na última terça.

POLÍCIA CIVIL

De acordo com informações da Polícia Civil, na última terça-feira (25), em cinco dias úteis, o resultado do exame foi concluído e encaminhado ao Ministério Público Estadual. A agilidade no resultado deve-se a uma parceria da polícia capixaba com a polícia de Pernambuco. No nordeste foi coletado amostras do material genético da menina e do feto, enquanto no Espírito Santo foi coletado material genético do tio, que está preso. Com o cruzamento das informações foi possível comprovar que o tio estuprava a menina de 10 anos.

Your browser does not support the audio element. DNA comprova que tio é autor de estupro em criança de 10 anos no ES

"A agilidade desse caso foi possível devido ao material a ser examinado e os tipos de amostras que foram coletadas, com excelente qualidade, que permitiram que o exame pudesse ser muito mais célere. É importante esclarecer que isso influenciou no trabalho, para não haver uma falsa impressão de que passamos esse caso à frente dos demais. Todos os outros estão em andamento no trâmite normal e com grande complexidade", explicou o superintendente de Polícia Técnico-Científica, Renato Kosky Jr.

A polícia não divulgou o resultado do exame, mas A Gazeta conseguiu com exclusividade. Os dados já foram enviados para o Ministério Público do Espírito Santo.

"Todos os protocolos executados aqui no Espírito Santo são os mesmo protocolos realizados em laboratórios do mundo inteiro. São validados pela comunidade científica. Além disso, a gente adota registro de todos os passos realizados no laboratório: como a amostra chega, como ela é processada. Todos os peritos que trabalham no laboratório tem experiência na área. Os exames seguem esses ritos, que garantem a confiabilidade dos exames", afirmou o perito oficial criminal Victor Stange, em entrevista à TV Gazeta.

RESUMO DO CASO

crime veio a público no início de agosto , depois de a menina procurar um hospital estadual de São Mateus, com dores abdominais. Exames constataram que ela estava grávida, o que a levou a revelar que era abusada sexualmente pelo tio desde 2016. Ou seja, desde quando ela tinha apenas 6 anos de idade.