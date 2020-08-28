Polícia conclui análise de material genético de feto e de menina estuprada no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou na manhã desta sexta-feira (28) que já tem o resultado dos exames feitos para confrontar os perfis genéticos do feto e da menina de 10 anos que engravidou e realizou um aborto legal após ser estuprada em São Mateus, no Norte do Estado, com o perfil do tio da menina, que é suspeito do crime e está preso. No entanto, os resultados não foram divulgados
Em nota, a PC informou, por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), que "recebeu na penúltima quarta-feira (19), do Instituto de Genética Forense de Pernambuco, os perfis genéticos do feto e da criança. Ambos foram analisados no Laboratório de DNA, onde foram feitas as confrontações com o perfil do suspeito, cujo material biológico foi coletado para processamento no dia da sua prisão".
A polícia informou que na última terça-feira (25), em cinco dias úteis, o resultado do exame foi concluído e encaminhado ao Ministério Público Estadual. "Como se trata de um processo que corre em sigilo, o resultado do laudo não será divulgado por determinação judicial", disse a PC na nota.
"A agilidade desse caso foi possível devido ao material a ser examinado e os tipos de amostras que foram coletadas, com excelente qualidade, que permitiram que o exame pudesse ser muito mais célere. É importante esclarecer que isso influenciou no trabalho, para não haver uma falsa impressão de que passamos esse caso à frente dos demais. Todos os outros estão em andamento no trâmite normal e com grande complexidade", explicou o superintendente de Polícia Técnico-Científica, Renato Kosky Jr.
A nota da Polícia Civil informou, ainda, que mais detalhes sobre a parte técnica do trabalho da perícia nesse tipo de caso, a realização do processo e o funcionamento desse exame de DNA, bem como quando esse procedimento pode ser mais rápido, seriam informados à imprensa nesta sexta-feira