Polícia conclui análise de material genético de feto e de menina estuprada no ES

O Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) foi o único a ter médico-legal hoje (16) no Estado. Crédito: G1

Em nota, a PC informou, por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), que "recebeu na penúltima quarta-feira (19), do Instituto de Genética Forense de Pernambuco, os perfis genéticos do feto e da criança. Ambos foram analisados no Laboratório de DNA, onde foram feitas as confrontações com o perfil do suspeito, cujo material biológico foi coletado para processamento no dia da sua prisão".

o resultado do laudo não será divulgado por determinação judicial", disse a PC na nota. A polícia informou que na última terça-feira (25), em cinco dias úteis, o resultado do exame foi concluído e encaminhado ao Ministério Público Estadual . "Como se trata de um processo que corre em sigilo,", disse a PC na nota.

"A agilidade desse caso foi possível devido ao material a ser examinado e os tipos de amostras que foram coletadas, com excelente qualidade, que permitiram que o exame pudesse ser muito mais célere. É importante esclarecer que isso influenciou no trabalho, para não haver uma falsa impressão de que passamos esse caso à frente dos demais. Todos os outros estão em andamento no trâmite normal e com grande complexidade", explicou o superintendente de Polícia Técnico-Científica, Renato Kosky Jr.