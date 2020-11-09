Carro de motorista de aplicativo é roubado no Centro de Cachoeiro

Motorista de aplicativo tem carro levado por homens no Centro de Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Uma motorista de aplicativo teve o carro levado por dois homens, na manhã deste domingo (8), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Ela estava com uma passageira, parada no sinal vermelho, quando foi abordada por dois homens, um deles com uma faca.

A motorista, que preferiu não se identificar, contou que pegou uma passageira em um ponto de ônibus bem próximo ao semáforo, e que enquanto esperava o sinal abrir, dois homens se aproximaram e colocaram uma faca no pescoço dela.

"Eu estava com os vidros do carro abertos por causa da Covid-19. Um deles chegou bem perto do carro e colocou uma faca no meu pescoço, enquanto o outro abordou a passageira. Eu acho que se fosse um homem, ele não faria isso", afirmou.

Após a abordagem dos homens, elas saíram do carro. Os assaltantes seguiram com o veículo pela contramão. Bem próximo ao local, a motorista encontrou uma viatura. Como o carro tinha rastreador, a polícia começou a seguir o veículo.

Motorista de aplicativo tem carro levado por homens no Centro de Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal

Nós não estávamos em perseguição, eles nem tinham visto a gente ainda. Mas quando eles estavam na Rodovia do Frade (ES 488), eles bateram em um motociclista e capotaram o carro. Como os moradores da região viram que eles estavam correndo, conseguiram segurar um deles até a polícia chegar. O outro homem tentou fugir, mas foi encontrado logo após pela polícia, disse a motorista.

PM E PC

A Polícia Militar confirmou à reportagem de A Gazeta as informações relatadas pela motorista. A Polícia Civil foi demandada sobre o caso. Assim que a PC responder, esta matéria será atualizada.

MOTORISTA ESTAVA DESEMPREGADA