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Acidente em fuga

Carro de motorista de aplicativo é roubado no Centro de Cachoeiro

Tudo aconteceu na manhã deste domingo (8), enquanto a motorista e a passageira esperavam em um sinal fechado. Na fuga dos assaltantes, o carro capotou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:21

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:21

Tudo aconteceu na manhã deste domingo (08), enquanto esperava em um sinal fechado
Motorista de aplicativo tem carro levado por homens no Centro de Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal
Uma motorista de aplicativo teve o carro levado por dois homens, na manhã deste domingo (8), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela estava com uma passageira, parada no sinal vermelho, quando foi abordada por dois homens, um deles com uma faca.
A motorista, que preferiu não se identificar, contou que pegou uma passageira em um ponto de ônibus bem próximo ao semáforo, e que enquanto esperava o sinal abrir, dois homens se aproximaram e colocaram uma faca no pescoço dela.
"Eu estava com os vidros do carro abertos por causa da Covid-19. Um deles chegou bem perto do carro e colocou uma faca no meu pescoço, enquanto o outro abordou a passageira. Eu acho que se fosse um homem, ele não faria isso", afirmou.  
Após a abordagem dos homens, elas saíram do carro. Os assaltantes seguiram com o veículo pela contramão. Bem próximo ao local, a motorista encontrou uma viatura. Como o carro tinha rastreador, a polícia começou a seguir o veículo.
Tudo aconteceu na manhã deste domingo (08), enquanto esperava em um sinal fechado
Motorista de aplicativo tem carro levado por homens no Centro de Cachoeiro Crédito: Arquivo pessoal
Nós não estávamos em perseguição, eles nem tinham visto a gente ainda. Mas quando eles estavam na Rodovia do Frade (ES 488), eles bateram em um motociclista e capotaram o carro. Como os moradores da região viram que eles estavam correndo, conseguiram segurar um deles até a polícia chegar. O outro homem tentou fugir, mas foi encontrado logo após pela polícia, disse a motorista. 

PM E PC

A Polícia Militar confirmou à reportagem de A Gazeta as informações relatadas pela motorista. A Polícia Civil foi demandada sobre o caso. Assim que a PC responder, esta matéria será atualizada. 

MOTORISTA ESTAVA DESEMPREGADA

Ainda segundo a mulher, que há três meses trabalha como motorista de aplicativo, o carro teve perda total. Ela disse que resolveu ir trabalhar com esta atividade porque estava desempregada e o seu esposo e outros familiares também são motoristas de aplicativos.

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