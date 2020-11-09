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Trânsito

Mulher fica ferida após pneu de moto estourar em Vitória

Vítima estava de carona na moto com o marido quando pneu estourou; o homem não se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 16:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:00

Mulher fica ferida após pneu de moto estourar na Dante Micheline Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher ficou ferida depois que o pneu da moto em que estava de carona com o marido estourou em frente ao Hotel Canto do Sol, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. De acordo com informações do Batalhão de Trânsito, da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 13h40 desta segunda-feira (09).
A mulher foi socorrida com ferimentos leves por uma equipe do Samu e encaminhada a um hospital. O marido da vítima não se feriu.
Após o acidente, a faixa central da via no sentido Centro de Vitória teve que ser interditada para atendimento à ocorrência. Por volta das 14h40 a via foi liberada. O trânsito seguiu com retenções nas proximidades do local do acidente. 

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