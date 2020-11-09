Mulher fica ferida após pneu de moto estourar em Vitória

A mulher foi socorrida com ferimentos leves por uma equipe do Samu e encaminhada a um hospital. O marido da vítima não se feriu.

Após o acidente, a faixa central da via no sentido Centro de Vitória teve que ser interditada para atendimento à ocorrência. Por volta das 14h40 a via foi liberada. O trânsito seguiu com retenções nas proximidades do local do acidente.