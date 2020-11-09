Acidente deixa três pessoas feridas na BR 262, em Ibatiba

Segundo Ellen Jéssica Ferreira, que mora no local, a batida aconteceu por volta de 12h20 na altura da localidade de Santa Isabel. Ela contou que o carro Volkswagem Up, com placa de Manhuaçu, Minas Gerais, teria feito uma ultrapassagem na curva e bateu de frente com um Volkswagem Santana, com placa de Ipatinga. Os carros pegaram fogo na hora. Só deu tempo de socorrer as vítimas e explodiu, contou a moradora. Veja o vídeo: