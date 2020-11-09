Acidente deixa três pessoas feridas na BR 262, em Ibatiba

Três pessoas ficaram feridas em um acidente no início da tarde desta segunda-feira (09), na BR 262, em Ibatiba, Região Serrana do Espírito Santo. As vítimas estavam em dois carros que acabaram batendo de frente, próximo ao trevo de Iúna. Após o resgate, que foi feito por populares, os carros pegaram fogo.
Segundo Ellen Jéssica Ferreira, que mora no local, a batida aconteceu por volta de 12h20 na altura da localidade de Santa Isabel. Ela contou que o carro Volkswagem Up, com placa de Manhuaçu, Minas Gerais, teria feito uma ultrapassagem na curva e bateu de frente com um Volkswagem Santana, com placa de Ipatinga. Os carros pegaram fogo na hora. Só deu tempo de socorrer as vítimas e explodiu, contou a moradora. Veja o vídeo:
O motorista do Up e dois ocupantes do outro veículo foram socorridos por populares e encaminhados ao Pronto Socorro do município. A informação da unidade de saúde é de que os três feridos estavam em atendimento e estáveis. Um deles seria transferido, nesta tarde (09), para um hospital em Vitória.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Os veículos foram retirados da pista por volta das 15h30.