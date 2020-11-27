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Ficou ferido

Gari luta com ladrão em assalto e é arrastado para fora do ônibus em Vitória

Segundo motorista da linha 591 (Serra - Terminal de Campo Grande) do Transcol, dois suspeitos entraram no ônibus em Carapina, na Serra. Um deles passou pelo meio da roleta alta  que vai até o teto  e jogou a mochila por cima, o que gerou desconfiança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 08:31

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 08:31

O caso aconteceu em Vitória
Passageiro ficou ferido após lutar com ladrão Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um ônibus da linha 591 (Serra-Terminal de Campo Grande) do Transcol foi assaltado na manhã desta sexta-feira (27) quando passava pela Avenida Vitória. Um dos passageiros, um gari de 60 anos que se identificou como Emerson, ficou ferido após lutar com o bandido e ser arrastado para fora do coletivo pelo criminoso, que conseguiu fugir.
A motorista do coletivo contou à TV Gazeta que dois suspeitos entraram no ônibus em Carapina, na Serra. Um deles passou pelo meio da roleta alta  que vai até o teto  e jogou a mochila por cima, o que gerou desconfiança. Já no ponto na Avenida Vitória, um dos suspeitos, antes de descer, puxou o celular do gari, que reagiu.
"No que ele puxou, eu segurei o braço dele e ele saiu me arrastando de dentro do ônibus pela porta traseira. Acabei caindo no chão e machuquei o rosto", lembra.

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Após a luta corporal entre os dois, outros passageiros tentaram correr atrás do suspeito, mas ele fugiu em direção a um morro da região. O outro suspeito foi contido pelos passageiros e levado para a Delegacia Regional de Vitória. Ele nega participação no assalto e seria ouvido pelo delegado de plantão na manhã desta sexta-feira.
O gari lamentou o episódio de violência: "Não é a primeira vez. Com roupa de trabalho, na rua, já fui assaltado uma vez: o cara botou a pistola na minha cabeça", desabafa.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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