Vídeo: grupo percorre ruas de Vitória com cabos de energia furtados

Um grupo foi flagrado pelas ruas de Jardim da Penha, no último domingo (22), com cabos de energia furtados. Em vídeo obtido pela TV Gazeta é possível que sete pessoas carregam os fios pela calçada. O grupo corre com os cabos pela Avenida Fernando Ferrari, próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum na Grande Vitória, tanto que na noite desta quarta-feira (25), um homem, de 29 anos foi preso em flagrante na Praia do Canto após fazer um buraco no chão e cortar os fios de um poste. No mesmo bairro, criminosos furtaram quase 500 metros de fios na semana passada e deixaram os pedestres no escuro. A Polícia Militar diz que esse crime aumentou
"Temos visto uma quantidade de casos há algum tempo já nesse mesmo modelo de atuação e intensificamos o nosso patrulhamento. O prejuízo é para toda a sociedade. Há a perda da iluminação e também sai do bolso do contribuinte a reposição desse material", afirmou a tenente Bortoluzzi em entrevista à TV Gazeta.
CASOS FREQUENTES NA GRANDE VITÓRIA
Há cerca de 15 dias, imagens mostraram os cabos de borracha da Ponte da Passagem, em Vitória, arrebentados. Criminoso destroem os cabos para pegar os fios de cobre, que depois são vendidos para receptadores depois.
Em setembro, um orfanato, em Cariacica, foi arrombado e levaram 200 metros de fio de cobre. Em julho, a Guarda Municipal recuperou meia tonelada de fios furtados da ponte da passagem, em Vitória.
Com informações da TV Gazeta