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Sequência de roubos de fios de cobre provoca caos no trânsito de Vitória

Somente nesta sexta-feira (28) foram registrados furtos em seis pontos da Capital. O resultado? Semáforos sem funcionar, e os que funcionam, sem sincronia

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 19:46

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 jun 2019 às 19:46
Trânsito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória Crédito: Sullivan Silva
Uma sequência de roubos de fios de cobre deixou semáforos sem funcionar em Vitória e, os que estavam em ação, acabaram ficando sem sincronia. O suficiente para prejudicar o trânsito na Capital, que já é intenso às sextas-feiras. Mas hoje o dia foi de verdadeiro caos. Desde as 10 horas da manhã o trânsito deu nó em Vitória. E assim permaneceu durante todo o dia e noite.
De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, somente nesta sexta-feira (28) foram registrados roubos de fios de cobre — que ligam as instalações do trânsito — em seis pontos das Capital:
- Curva da Jurema,
- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes
- Avenida Saturnino de Brito
- Praia de Santa Helena
- Rua Humberto Martins
- Centro de Vitória
De acordo com a Setran, trabalhos para tentar resolver os problemas foram iniciados desde cedo, mas não há previsão de normalidade. Para minimizar os impactos, a Guarda Municipal está presente em pontos estratégicos para orientar os motoristas.
É CRIME
A Prefeitura de Vitória reforça que depredar o patrimônio público é crime e pede ajuda da população para denunciar os casos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 ou 190. O sigilo é garantido.
PROBLEMA CRÔNICO NA CAPITAL
O problema de roubo de fios de cobre é antigo, porém, neste mês de junho, a percepção é de que a situação tem piorado. Diversos foram os registros dos crimes e o reflexo direto no trânsito da Capital. Do início do ano até o dia 12 de junho, 25 ocorrências foram registradas, totalizado cerca de 4 mil metros de fios roubados. Para resolver o problema, a prefeitura gastou R$ 40 mil.
Na última segunda-feira (24), a região da Rodoviária (Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim) foi alvo dos criminosos. O furto de fios gerou falta de sincronia dos semáforos e, consequentemente, intensos pontos de retenção em Jardim América, Cariacica; Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, Avenida Senador Roberto Kennedy, em São Torquato; Segunda Ponte e Cinco Pontes.
Já no dia 11, a Avenida Rio Branco e a Reta da Penha, na Praia do Canto, sofreram ataques de vândalos. Cabos responsáveis pelo sistema de tempo real dos sinais de trânsito foram cortados e levados pelos criminosos. Somente foi possível restabelecer o conserto cinco dias após o crime. O mesmo ocorreu novamente nas duas avenida nos dias 5 e 6 deste mês.
PRISÕES
Em maio, segundo dados da Prefeitura de Vitória, seis pessoas foram presas em flagrante furtando fios de cobre na Curva da Jurema e na Ponte da Passagem.
APÓS FURTOS, PREFEITURA ESTUDA NOVAS TECNOLOGIAS
O secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, acredita que há uma grande quadrilha atuando na receptação dos fios de cobre, e assim o problema dos roubos estaria longe de ter uma solução. Com isso, a administração do município estuda agora novas formas de funcionamento para os semáforos, como por exemplo, com o comando via Wi-fi. Entretanto, os estudos ainda estão na fase inicial.
 

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