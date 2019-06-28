Sequência de roubos de fios de cobre provoca caos no trânsito de Vitória

Trânsito na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória Crédito: Sullivan Silva

Uma sequência de roubos de fios de cobre deixou semáforos sem funcionar em Vitória e, os que estavam em ação, acabaram ficando sem sincronia. O suficiente para prejudicar o trânsito na Capital, que já é intenso às sextas-feiras. Mas hoje o dia foi de verdadeiro caos. Desde as 10 horas da manhã o trânsito deu nó em Vitória. E assim permaneceu durante todo o dia e noite.

De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, somente nesta sexta-feira (28) foram registrados roubos de fios de cobre — que ligam as instalações do trânsito — em seis pontos das Capital:

- Curva da Jurema,

- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes

- Avenida Saturnino de Brito

- Praia de Santa Helena

- Rua Humberto Martins

- Centro de Vitória

De acordo com a Setran, trabalhos para tentar resolver os problemas foram iniciados desde cedo, mas não há previsão de normalidade. Para minimizar os impactos, a Guarda Municipal está presente em pontos estratégicos para orientar os motoristas.

É CRIME

A Prefeitura de Vitória reforça que depredar o patrimônio público é crime e pede ajuda da população para denunciar os casos. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 ou 190. O sigilo é garantido.

PROBLEMA CRÔNICO NA CAPITAL

O problema de roubo de fios de cobre é antigo, porém, neste mês de junho, a percepção é de que a situação tem piorado. Diversos foram os registros dos crimes e o reflexo direto no trânsito da Capital. Do início do ano até o dia 12 de junho, 25 ocorrências foram registradas, totalizado cerca de 4 mil metros de fios roubados. Para resolver o problema, a prefeitura gastou R$ 40 mil.

Na última segunda-feira (24), a região da Rodoviária (Avenida Elias Miguel, na Vila Rubim) foi alvo dos criminosos. O furto de fios gerou falta de sincronia dos semáforos e, consequentemente, intensos pontos de retenção em Jardim América, Cariacica; Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, Avenida Senador Roberto Kennedy, em São Torquato; Segunda Ponte e Cinco Pontes.

Já no dia 11, a Avenida Rio Branco e a Reta da Penha, na Praia do Canto, sofreram ataques de vândalos. Cabos responsáveis pelo sistema de tempo real dos sinais de trânsito foram cortados e levados pelos criminosos. Somente foi possível restabelecer o conserto cinco dias após o crime. O mesmo ocorreu novamente nas duas avenida nos dias 5 e 6 deste mês.

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