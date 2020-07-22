Homem é preso após furtar fios de cobre de obra perto de delegacia em Vitória

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro

O homem foi preso depois de ser perseguido de carro pelo dono da obra. O proprietário foi avisado através do alarme e, quando chegou ao local, se deparou com o suspeito saindo da obra com um carrinho de supermercado cheio de fios de cobre.

A perseguição terminou em frente ao DHPP, quando o proprietário finalmente conseguiu abordar o ladrão. Os dois discutiram e o homem pegou uma pedra para jogar no dono da obra. Foi nesse momento que os policiais da delegacia foram chamados para prender o criminoso.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o dono da obra contou que essa é a quarta vez, somente nesta semana, que o local é invadido. As muitas invasões motivaram o proprietário a instalar um alarme na obra.

O criminoso que furtou os fios do local foi autuado por furto qualificado.