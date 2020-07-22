Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Barro Vermelho

Homem é preso após furtar fios de cobre de obra perto de delegacia em Vitória

A obra é em um prédio de cinco andares que fica a cerca de 100 metros do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Somente nesta semana, o local já foi invadido quatro vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 09:23

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 09:23

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem foi preso depois de furtar fios de cobre de uma obra localizada no bairro Barro Vermelho, em Vitória. O caso aconteceu por volta das 22h30 desta terça-feira (21). A obra é em uma construção de cinco andares que fica localizada a cerca de 100 metros do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).  
O homem foi preso depois de ser perseguido de carro pelo dono da obra. O proprietário foi avisado através do alarme e, quando chegou ao local, se deparou com o suspeito saindo da obra com um carrinho de supermercado cheio de fios de cobre.
A perseguição terminou em frente ao DHPP, quando o proprietário finalmente conseguiu abordar o ladrão. Os dois discutiram e o homem pegou uma pedra para jogar no dono da obra. Foi nesse momento que os policiais da delegacia foram chamados para prender o criminoso.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o dono da obra contou que essa é a quarta vez, somente nesta semana, que  o local é invadido. As muitas invasões motivaram o proprietário a instalar um alarme na obra.
O criminoso que furtou os fios do local foi autuado por furto qualificado. 

Veja Também

Jovem é morto com mais de dez tiros em Cariacica

Arcebispo de Vitória pede responsabilidade no retorno das atividades

Idosa de 109 anos vence o coronavírus e recebe alta em hospital do ES

Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados