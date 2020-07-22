Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é morto com mais de dez tiros em Cariacica

Segundo testemunhas, o jovem, identificado como Pedro Henrique Santos Pimenta, estava na Rua Arcelino do Espírito Santo quando dois homens de moto passaram e atiraram várias vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 07:58

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 07:58

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 23 anos foi assassinado com mais de dez tiros no bairro Vila Oásis, em Cariacica, na noite desta terça-feira (21).
O crime ocorreu por volta das 22h. Segundo testemunhas, o jovem, identificado como Pedro Henrique Santos Pimenta, estava na Rua Arcelino do Espírito Santo, quando dois homens de moto passaram e atiraram várias vezes.
A vítima ainda tentou correr, mas foi baleada e caiu morta na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que o jovem já estava sem vida. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Vídeo mostra momento em que ex-capa da Playboy é detida em Vitória

Traficante foragido conhecido como 'Demônio' é preso no ES

Ciclista morto em acidente na Reta da Penha era cinegrafista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados