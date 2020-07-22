Jovem é morto com mais de dez tiros em Cariacica

Um jovem de 23 anos foi assassinado com mais de dez tiros no bairro Vila Oásis, em Cariacica, na noite desta terça-feira (21).
O crime ocorreu por volta das 22h. Segundo testemunhas, o jovem, identificado como Pedro Henrique Santos Pimenta, estava na Rua Arcelino do Espírito Santo, quando dois homens de moto passaram e atiraram várias vezes.
A vítima ainda tentou correr, mas foi baleada e caiu morta na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas constatou que o jovem já estava sem vida. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Com informações da TV Gazeta